La livre grimpe après l'accord post-Brexit sur l'Irlande du Nord

L'accord vise à résoudre les tensions causées par les dispositions post-Brexit de 2020 régissant l'Irlande du Nord et sa frontière ouverte avec la République d'Irlande, membre de l'UE.

(Boursier.com) — L 'accord post-Brexit sur l'Irlande du Nord soutient la livre sterling ce lundi... La devise était en hausse de 0,72% à 1,2031 dollar aux alentours de 17 heures.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé être parvenus à un accord sur un nouveau protocole nord-irlandais qui "donnera satisfaction à tout le monde". Le nouvel accord devrait faciliter les contrôles physiques des marchandises circulant de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord et donner à la province britannique un droit de regard sur les règles de l'UE qu'elle doit mettre en oeuvre, en vertu des conditions complexes de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il pourrait également permettre à Londres de fixer certaines règles en matière de fiscalité et d'aides d'État.

Prises de bénéfices sur le dollar

De son côté, le dollar subit des prises de bénéfices, après un plus haut de sept semaines. Les investisseurs profitent de la récente progression du billet vert pour prendre leurs gains, dans la foulée des solides données économiques américaines de la semaine dernière.