La justice européenne rejette la requête de pompiers contre l'obligation vaccinale

La requête avait été déposée par 672 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rejeté mercredi la requête introduite par des sapeurs-pompiers qui contestaient l'obligation vaccinale contre le COVID-19 en France mise en oeuvre dans le cadre de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.

La requête déposée par 672 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires demandait de suspendre l'obligation vaccinale ainsi que les dispositions prévoyant l'interdiction d'exercer l'activité et la suspension de la rémunération en cas de refus de la vaccination.

Pas dans son champ d'application

La CEDH a estimé que cette requête n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 39 de son règlement, qui lui permet d'indiquer à des Etats de prendre des mesures d'urgence lorsqu'il y a un risque imminent de dommage irréparable pour les requérants.

Fin juillet, les organisations représentatives des sapeurs-pompiers français se sont dites opposées à la vaccination obligatoire des pompiers contre le COVID-19 prévue par le projet de loi sanitaire. Dans un communiqué, sept syndicats majoritaires disaient refuser cette mesure annoncée par le président Emmanuel Macron, dans laquelle elles disaient voir une "nouvelle atteinte aux libertés individuelles".

"Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais restons fortement attachés aux libertés individuelles", écrivent les représentants des syndicats, dont la CGT, FO et SUD. "La pression et la menace de suspension et licenciement ne font pas partie des outils managériaux, et se situent à des années-lumières du 'vacciner sans contraindre' de l'OMS", ajoutaient-ils.