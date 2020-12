La Haute autorité de santé autorise le vaccin Pfizer-BioNTech

Les premières doses du vaccin seront administrées en France à partir de dimanche. Les résidents des Epahd seront prioritaires.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Haute autorité de santé française (HAS) a autorisé jeudi l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech, dernière étape réglementaire avant le début de la vaccination dimanche dans l'Hexagone.

"Le vaccin BNT162b2 peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus et y compris les plus âgées du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant", estime la HAS dans un avis sur la stratégie de vaccination.

"Cet avis sera revu en fonction de l'évolution des connaissances, notamment au regard des résultats complets des essais de phase 3", précise la HAS.

Après le feu vert de Bruxelles

La Commission européenne a donné lundi son feu vert à l'utilisation de ce vaccin quelques heures après l'avis favorable de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Il revient désormais aux pays du bloc communautaire de préciser leur stratégie et l'organisation de la campagne de vaccination au niveau national.

Plusieurs pays européens parmi lesquels l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la France ont fait savoir qu'ils entendaient administrer les premières doses du vaccin à partir de dimanche.

D'abord les Ehpad

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a précisé mardi que des résidents de deux ou trois Ehpad seraient les premiers bénéficiaires du vaccin.

"La stratégie de priorisation la plus efficiente pour réduire la mortalité et les hospitalisations est de vacciner d'abord les sujets de 75 ans et plus", a indiqué la Haute autorité de santé, précisant que l'efficacité du vaccin sur la transmission virale n'a pas été évaluée à ce stade.