La hausse des prix de l'énergie au coeur des préoccupations des entreprises

La hausse des taux d'intérêt ou encore les variations du cours de l'euro sont remisées au second plan.

(Boursier.com) — Quelles sont les principales préoccupations des entreprises ? L'inflation des prix de l'énergie arrive largement en tête, selon le 6ème baromètre de la gestion des risques des PME et ETI françaises, QBE (spécialiste en assurance des entreprises et des professionnels), réalisé par OpinionWay.

Top 5 des risques les plus appréhendés par les entreprises pour les prochains mois La hausse des prix des énergies 71 % La hausse des prix des matières premières 59 % La pénurie des matières premières 55 % Les difficultés d'approvisionnement en énergie 44 % La gestion des ressources humaines 40 %

Alors que la hausse des prix des énergies et la difficulté d'approvisionnement en énergie (44%) sont en tête du palmarès, les entreprises ont été particulièrement attentives aux discussions sur la sobriété énergétique sur le devant de la scène depuis la fin de l'été. Ainsi, 77% des répondants déclarent avoir entendu parler du plan de sobriété annoncé par le gouvernement, et pour les entreprises de 250 salariés et plus, le chiffre monte même à 87%. D'ailleurs, qu'il s'agisse de petits gestes ou de gros investissements, ce plan aura un impact sur les activités d'un dirigeant sur quatre (26%).

La hausse des taux d'intérêt (38%) ou encore les variations du cours de l'euro (28%) semblent donc remisées au second plan. Dans un contexte de "grande démission" et de "démission silencieuse", la gestion des ressources humaines se place dans le top 5 des préoccupations avec 40 % des répondants qui la considèrent parmi les risques à surveiller le plus pour les prochains.

Optimisme

Face à ces difficultés, 84% des dirigeants d'entreprises sont beaucoup plus attentifs à leurs charges et à leurs dépenses et 75% assurent que l'inflation aura des conséquences sur la rentabilité de leur entreprise, et 57% ont plus de difficultés à maintenir leurs marges. Pour autant cet impact reste contenu puisque seuls 13% des répondants déclarent rencontrer des difficultés à payer leurs factures. En outre, les entreprises ne souffrent pas de délais de paiements tardifs de la part de leurs clients (72%).

Malgré tout, les entreprises se montrent optimistes quant à leurs capacités à faire face et à rebondir : 62% se disent résistantes face aux risques actuels dans le contexte actuel et 85% se déclarent confiantes quant à leurs perspectives sur les six prochains mois.