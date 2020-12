La hausse des péages en 2021 devrait être la plus faible depuis 20 ans

La France dispose d'un des plus importants réseaux autoroutiers au monde, avec près de 9.200 kilomètres concédés, et le prix des péages fait l'objet de controverses politiques régulières depuis la privatisation de 2006.

(Boursier.com) — Le prix des péages autoroutiers en France devrait augmenter en moyenne de 0,37% seulement l'an prochain, selon les informations de l'agence de presse Reuters. Il s'agirait d'une bonne nouvelle pour les automobilistes si la levée des restrictions sanitaires permet à nouveau de circuler librement début 2021.

Reflet d'une inflation nulle, il s'agirait de la plus faible hausse des péages depuis vingt ans si l'on ne tient pas compte du gel de 2015 décrété par le gouvernement.

Pas lié au virus

"Dans le contexte actuel, voilà au moins une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas lié à la Covid, c'est l'application de la formule", a souligné une des sources.

Selon un calcul prévu par les contrats conclus entre l'Etat et les concessionnaires autoroutiers, la hausse reflète pour 0,2% le rattrapage du gel imposé il y a 5 ans par Ségolène Royal, alors ministre de l'Ecologie et des Transports, et pour 0,17% les investissements programmés dans le cadre du plan autoroutier de 2016.

Les tarifs de 2021, qui entreront en vigueur le 1er février prochain, seront présentés vendredi matin au comité des usagers qui regroupe l'Etat et des associations représentant les automobilistes.

Controverses régulières

En 2020, les tarifs avaient augmenté en moyenne de 0,85% et en 2019, de 1,9%...