La guerre en Ukraine pourrait coûter un point de croissance mondiale

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a remis en question le redressement de la croissance consécutif à la pandémie de COVID-19 et semé le chaos dans la région, détruisant des vies, des habitations et des infrastructures.

Dans ce contexte, l'OCDE estime que la croissance économique mondiale pourrait être inférieure de plus d'un point de pourcentage cette année à la projection établie avant le conflit, tandis que l'inflation, déjà élevée au début de l'année, pourrait être globalement supérieure, dans l'ensemble des pays, d'au moins 2,5 points au niveau qu'elle aurait atteint sans cette guerre.

Flambée des prix de l'énergie

"Dans la mesure où la Russie représente environ 16% des approvisionnements mondiaux en gaz naturel et 11% pour le pétrole, les prix de l'énergie ont bondi de manière alarmante. L'Europe, en particulier, est fortement dépendante du gaz et du pétrole russes. Les prix au comptant du gaz sont maintenant plus de dix fois supérieurs à leur niveau un an auparavant en Europe, tandis que le coût du pétrole a presque doublé au cours de la même période", écrit l'organisation. Selon elle, ce choc sur les prix risque d'accroître la pauvreté et de désorganiser la production de biens et de services dans le monde entier.

L'OCDE rappelle que la Russie et l'Ukraine sont d'importants producteurs de blé, d'engrais et de métaux utilisés dans l'industrie, comme le nickel et le palladium. Les perturbations de la production de blé, de maïs et d'engrais risquent d'aggraver la faim et l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale, en particulier dans les économies de marché émergentes et les pays à faible revenu.

L'envolée des prix des métaux pourrait se répercuter sur un large éventail de secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile et les semi-conducteurs.