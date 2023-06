La future usine 4.0 Elixir Aircraft Factory va fabriquer des avions bas carbone

En recrutant à terme plus de 1 000 collaborateurs à La Rochelle.

(Boursier.com) — À l'occasion du salon International de l'Air et de l'Espace qui se tient actuellement au Bourget, Elixir Aircraft, constructeur d'avions à faible émission de carbone, Aire Nouvelle, filiale d'aménagement et de promotion immobilière bas carbone d'Equans France, et ses partenaires, annoncent la signature d'un contrat d'études pour la construction d'une nouvelle usine.

Sur 14.000 m(2), ce site industriel à haute efficacité énergétique et environnementale regroupera l'ensemble des activités de production et d'assemblage de l'avion Elixir...

Face à une demande grandissante en avions de formation décarbonés, Elixir Aircraft contribue à la réindustrialisation de la France en investissant massivement sur le territoire Rochelais. Elixir Aircraft va fortement augmenter ses capacités de production, grâce à une toute nouvelle usine 4.0 aux ambitions environnementales exemplaires, pour atteindre un rythme de plus de 300 avions par an...

Un tournant

"Le marché de l'aviation de formation a atteint un tournant. Produite dans les années 60 et 70, la flotte actuelle doit être remplacée. Il y a urgence à renouveler ces appareils vieillissants pour permettre aux écoles d'améliorer leur rentabilité tout en répondant au défi climatique et industriel. Avec cette nouvelle usine 4.0, Elixir Aircraft se donne les moyens de devenir l'un des leaders de l'aviation générale dans le monde tout en décarbonant le secteur.

L'Elixir est un avion performant, sobre et polyvalent, ce qui lui permettra d'être compatible avec les carburants SAF puis l'hydrogène dans un deuxième temps" se réjouit Cyril Champenois, co-fondateur et directeur marketing d'Elixir Aircraft.

La future usine regroupera la production des aérostructures en carbone OneShot de l'Elixir, l'avion biplace ultrafrugal d'Elixir Aircraft et son assemblage final. De la conception globale de l'usine au dépôt du permis de construire en passant par le portage financier et l'ingénierie process, les équipes d'Aire Nouvelle sont engagées aux côtés d'Elixir Aircraft pour la réussite du projet. Elles peuvent compter sur la complémentarité des expertises d'Equans, leader mondial du secteur des énergies et services pour atteindre un haut niveau de performance industrielle, grâce notamment à la récupération de la chaleur fatale et à l'optimisation de la chaîne de production au côté d'Elixir Aircraft.

L'efficacité énergétique et environnementale est renforcée par l'installation de panneaux photovoltaïques, l'utilisation d'hydrogène, le recours à des matériaux biosourcés et par des mesures en faveur de la biodiversité en s'appuyant sur la méthodologie de la boussole d'Aire Nouvelle.

Usine modèle

Cette usine modèle sera dotée des dernières avancées technologiques avec notamment des autoclaves, des machines de découpe numérique, des appareils lasers de placement de fibres... le tout contrôlé de manière entièrement numérique par un logiciel d'optimisation des flux.

L'objectif d'Elixir Aircraft est ambitieux : produire à terme plus de 300 avions par an. Pour répondre à la demande, l'usine devrait accueillir plus d'un millier de collaborateurs d'ici 2033. Tous bénéficieront d'un accompagnement en termes de mobilité douce pour améliorer toujours plus le bilan environnemental.

"Outre la performance des bâtiments et de l'outil de production, nous devons miser sur les talents d'aujourd'hui et développer ceux de demain", ajoute Marine Gaudin, Directrice des Ressources Humaine d'Elixir Aircraft." Produire un avion léger est un travail d'équipe, une véritable aventure humaine. C'est l'alchimie de nos collaborateurs qui permet de concevoir, certifier et produire. Réussir à transformer l'aviation est une passion partagée par toutes nos équipes. C'est l'âme d'Elixir Aircraft. En permettant à nos collaborateurs de s'épanouir dans une nouvelle usine pensée pour leur confort dans un cadre de vie incroyable comme celui de La Rochelle, nous renforçons notre attractivité pour pouvoir répondre à la demande de nos clients".

Formation à l'appui

Elixir Aircraft a aujourd'hui plus d'une quarantaine de postes ouverts à La Rochelle, d'opérateurs de composite, en passant par des techniciens méthodes ou des ingénieurs structures. Les recrutements se font quel que soit le niveau de formation, y compris sans qualification et jusqu'au niveau bac+5 et plus...

"Nous sommes fiers d'accompagner le projet de cette usine du futur. L'Elixir Aircraft Factory entre désormais dans une nouvelle étape avec en ligne de mire le démarrage de la construction au milieu de l'année prochaine et la livraison de l'usine en 2025. Les experts d'Aire Nouvelle et des entités d'Equans et leurs partenaires sont heureux d'agir concrètement pour la réindustrialisation et l'essor d'une production vertueuse et capable de répondre aux défis de la transition industrielle, énergétique et digitale" souligne Marc Daumas, Directeur Général d'Aire Nouvelle.

Et Arthur Leopold-Léger, Président et co-fondateur d'Elixir Aircraft de conclure : "Elixir Aircraft est à un tournant, nous sommes en train de passer du statut de start-up à celui de constructeur certifié reconnu. Les annonces de ces derniers jours le montrent, entre mégaprécommandes et annonce de financement d'Emmanuel Macron, cette future usine fera définitivement entrer Elixir Aircraft dans la cour des grands."