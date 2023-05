La France toujours en tête des investissements étrangers

Le bémol vient de l'emploi, avec seulement 33 créations en moyenne par projet.

(Boursier.com) — Pour la quatrième année consécutive, la France arrive en tête du classement européen des projets d'investissements étrangers. En 2022, 1.259 nouveaux projets ont été recensés, ce qui matérialise une hausse de 3% par rapport à 2021, selon le baromètre EY qui fait référence en la matière.

La France creuse l'écart avec ses deux concurrents historiques que sont le Royaume-Uni (929, -6%) et l'Allemagne (832 projets, -1%). Dans le secteur manufacturier, avec 547 projets, la France reste la première destination pour les implantations et extensions d'usines, très loin devant ses deux poursuivants que sont la Turquie (256 projets) et le Royaume-Uni (175 projets).

La France reste la principale terre d'accueil des investissements de R&D (144 en 2022, +8% sur un an). Derrière elle figurent le Royaume-Uni (127 projets, +14%), l'Allemagne (52, -31%) et le Portugal (39, -7%), qui a su se transformer ces dernières années en véritable eldorado pour les activités tertiaires.

Peu d'emplois créés

"Tous nos territoires profitent de ce momentum : près d'un projet sur deux concerne des zones rurales ou des agglomérations moyennes de moins de 200 000 habitants et l'Ile-de-France prend la tête du classement des régions européennes les plus attractives devant le Grand Londres, et ce pour la première fois de l'histoire du Baromètre EY", peut-on lire dans un communiqué.

Le cabint EY note toutefois un bémol de taille : le nombre faible d'emplois créés, qui s'élève à 33 en moyenne par projet, loin derrière le Royaume-Uni (59) ou l'Allemagne, sans parler de la Serbie (334 emplois par projet) ou de l'Espagne (326).