La France soutient la candidature d'Ajay Banga au poste de futur président de la Banque mondiale

(Boursier.com) — Le 23 février dernier, les Etats-Unis ont proposé la candidature de M. Ajay Banga comme futur président de la Banque mondiale. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, s'est entretenu avec M. Banga lors de son déplacement à Bruxelles le 13 mars dernier. Ils ont évoqué ensemble les priorités structurantes pour le futur de la Banque mondiale.

Dans le contexte actuel de crises successives, il existe un risque de grande divergence entre les économies avancées et les pays en développement et émergents. Ceux-ci ne disposent en effet pas des mêmes capacités que les économies avancées pour faire face aux conséquences de ces crises successives, qui renforcent la fragilité de nombreux pays, ni des mêmes ressources et technologies pour mener à bien la transition écologique et préserver les autres biens publics mondiaux, dont la santé ou la biodiversité...

Une évolution ambitieuse

C'est pourquoi la France soutient une évolution ambitieuse de la Banque mondiale, qui a un rôle primordial à jouer pour financer ces besoins nouveaux, tout en continuant son soutien indispensable aux besoins de développement économique des pays les plus pauvres.

La Banque mondiale doit donc faire évoluer à la fois sa mission, son modèle économique et son modèle financier pour répondre à ces nouveaux défis... La France souhaite contribuer activement à ces débats, et les soutiendra en particulier par l'organisation du Sommet pour un nouveau pacte financier initié par le président de la République, en juin à Paris, lors duquel la présence du prochain président de la Banque Mondiale sera très attendue pour porter cette ambition...

Capacité de leadership

Sur ces différents points, "M. Banga a effectivement souligné partager cette ambition concernant l'évolution à venir de l'institution et a démontré une claire vision des enjeux de ce processus, mais aussi des moyens de le mener à bien de manière efficace et rapide. Son parcours a démontré sa capacité à diriger une entreprise mondiale avec succès, y compris en la faisant fortement évoluer" estime Bercy.