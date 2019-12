La France reste championne des impôts dans l'OCDE en 2018

Avec un taux de 46,1%, le poids des impôts dans le PIB en France reste le plus élevé parmi les pays membres de l'OCDE en 2018, selon un rapport annuel.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La France décroche encore une fois le titre de champion des recettes fiscales... En effet, selon les données d'un rapport annuel publié jeudi par l'OCDE, l'Hexagone est resté en 2018 le pays de l'OCDE où la part des impôts dans le produit intérieur brut (PIB) était la plus élevée avec un taux de 46,1%, soit le même niveau qu'en 2017.

"En 2018, quatre pays de l'OCDE, la France, le Danemark, la Belgique et la Suède, affichaient des ratios supérieurs à 43% et quatre autres États membres de l'UE, la Finlande, l'Autriche, l'Italie et le Luxembourg, des ratios supérieurs à 40%", détaille l'OCDE, ajoutant que les recettes fiscales ressortent "en moyenne à 34,2 % du PIB".

Fin octobre, l'Office européen de statistiques Eurostat avait également désigné l'Hexagone comme étant, en 2018, le pays à la fiscalité la plus élevée dans l'Union européenne, devant la Belgique et le Danemark.

L'impôt sur les sociétés représente 5% du PIB français

En France, une grande partie des recettes fiscales provient des cotisations de sécurité sociale (qui s'élèvent à 36% contre une moyenne de 26% dans les autres pays de l'OCDE), de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (19% contre 24% en moyenne) et la TVA (15% contre 20%).

Concernant l'impôt sur les sociétés, il représente seulement 5,1% du PIB français, alors que la moyenne des pays de l'OCDE atteint 9,3% du total des recettes fiscales. "C'est la première fois depuis 2008 qu'elles excèdent 9% des recettes fiscales totales", précise l'organisation.

Par ailleurs, l'OCDE fait remarquer que 19 pays ont fait état d'une hausse de leur ratio impôts/PIB en 2018. C'est en Corée (+1,5 point) et au Luxembourg (+1,3 point) que les progressions ont été les plus importantes.

Baisse marquée pour les Etats-Unis

À l'inverse, 14 pays ont vu leurs recettes fiscales se replier, dont la Hongrie (-1,6 point) et Israël (-1,4 point). Selon l'OCDE, les grandes réformes de la fiscalité des particuliers et des entreprises, engagées aux États-Unis ont également engendré "un net recul des recettes fiscales, de 26,8% du PIB en 2017 à 24,3% en 2018".

"Les recettes provenant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ont ainsi diminué de 0,7 point de pourcentage, tandis que celles provenant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ont baissé de 0,5 point", précise le rapport.

Enfin, le Mexique a la fiscalité la plus faible, avec 16,1% du PIB en 2018. L'étude indique que le Chili, l'Irlande et la Turquie avaient également enregistré des ratio impôts/PIB inférieurs à 25%.