La France redevient le premier producteur mondial de vin

(Boursier.com) — La France va repasser devant l'Italie et devenir le premier producteur mondial en 2023, avec un volume légèrement supérieur à sa moyenne quinquennale. Elle profite aussi des baisses de production significatives en Italie et en Espagne, en raison de conditions météorologiques défavorables qui ont entraîné l'apparition de mildiou et de sécheresses.

Plus globalement, la production mondiale de vin devrait tomber en 2023 à son plus bas niveau depuis 60 ans, en raison de mauvaises récoltes dans l'hémisphère sud et chez certains grands producteurs européens, a indiqué mardi l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) dans son rapport publié mardi. Dans ses premières prévisions, l'OIV estime que la production mondiale de vin (à l'exclusion des jus et des moûts) se situera entre 241,7 et 246,6 millions d'hectolitres (mhl) en 2023, avec une estimation moyenne de 244,1 mhl.

Ce chiffre représente une baisse de volume de 7% par rapport à l'année dernière et le plus faible depuis 1961, année où il était tombé à 214 millions d'hectolitres, a indiqué l'OIV dans un communiqué. Un hectolitre équivaut à 133 bouteilles de vin standard.

Peu de conditions favorables

"Dans l'hémisphère sud, les volumes de production de vin devraient être bien inférieurs aux chiffres de 2022", dit l'OIV, qui précise que l'Australie, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et le Brésil ont été fortement touchés avec des reculs d'une année sur l'autre compris entre -10% et -30%.

Seuls les États-Unis et certains pays de l'UE comme l'Allemagne, le Portugal et la Roumanie ont connu des conditions climatiques favorables qui devraient permettre d'obtenir "des volumes moyens ou supérieurs à la moyenne". L'Organisation précise tout de même que ces prévisions doivent être prises avec précaution car les informations de grands pays comme la Chine ne sont pas encore disponibles.