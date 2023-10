La France produit 17% des poissons et coquillages dans l'UE

L'aquaculture a représenté un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros dans l'UE en 2021.

(Boursier.com) — Truite , daurade, bar, huîtres... Plus de 1,1 million de tonnes d'organismes aquatiques ont été cultivées dans l'UE en 2021, pour une valeur de 4,2 milliards d'euros, selon les dernières données d'Eurostat. Cette culture concerne notamment les productions de poissons (pisciculture), de coquillages (conchyliculture), et de crustacés (astaciculture et pénéiculture).

Quatre pays de l'Union européenne représentent environ les deux tiers (68%) de la production totale de la région : l'Espagne 25%, la France 17%, l'Italie et la Grèce (13% chacune). Cependant, la production en Europe est largement dominée par la Norvège, où 1,6 million de tonnes d'organismes aquatiques ont été produites en 2021 - la plupart étant du saumon d'élevage.

Surtout du poisson

La production dans l'UE se concentre principalement sur les espèces de poissons (telles que la truite, la dorade, le bar, la carpe, le thon et le saumon) et les mollusques (y compris les moules, les huîtres et les palourdes), qui, ensemble, représentaient la quasi-totalité de la production aquacole en poids en 2021.

Le degré de spécialisation en aquaculture est très élevé. Ainsi, l'Espagne a produit environ 7 tonnes sur 10 des moules méditerranéennes d'élevage de l'UE en 2021. De son côté, la France a produit la plupart des huîtres creuses (88% du total) et était le principal fournisseur de moules bleues d'élevage de l'UE (45% du total).

L'Italie se démarque avec des coques (92% des palourdes japonaises), la Grèce fournit de son côté la majeure partie de la dorade royale d'élevage de l'UE (69% du total) et du bar européen (53%). Le thon rouge de l'Atlantique d'élevage est la production la plus importante à Malte (72% du total de l'UE), tandis que l'Irlande se démarque avec son saumon d'élevage (96%).