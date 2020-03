La France "pas prête" à faire face au coronavirus pour 73% des Français

Selon un sondage Elabe pour 'BFMTV', 86% des Français reprochent au gouvernement les défauts d'approvisionnement en masques FFP2 et masques chirurgicaux.

(Boursier.com) — Les critiques s'intensifient à l'égard de la gestion de crise du gouvernement... Selon un sondage Elabe pour 'BFMTV' dévoilé ce mercredi, le sentiment que la France n'est "pas prête" à affronter la pandémie de coronavirus, qui a causé désormais 1.100 morts dans le pays, grandit. Les Français sont 73% à penser que le gouvernement manque de préparation, contre 57% la semaine dernière.

Une majorité considère désormais que le dossier du Coronavirus est "mal géré" par l'exécutif. "Ce sentiment est en hausse de 14 points depuis la mesure du 17 mars. Dans le détail, 38% des Français estiment que cette crise est assez 'mal gérée' et 18% 'très mal gérée'", détaille l'insitut. A l'inverse, 44% d'entre eux estiment que le gouvernement gère "plutôt" (39%) ou "très bien" (5%) ce dossier.

D'autre part, 87% des personnes interrogés se disent toujours inquiets de la propagation du Covid-19, mais 64% d'entre eux gardent le moral, et ce malgré le durcissement des mesures de confinement.

Le manque de masques, premier reproche

Dans le détail, les Français reprochent au gouvernement les défauts d'approvisionnement en masques FFP2 et masques chirurgicaux : 86% des sondés estiment que cet aspect est "mal géré" par le gouvernement. Même s'ils sont un peu plus partagé sur la question, 58% critiquent la mauvaise gestion concernant le confinement.

Plus de 8 Français sur 10 reprochent également au gouvernement un manque de tests pour détecter le Covid-19. Mardi, le ministre de la Santé a d'ailleurs affirmé vouloir "tester davantage, sans délai", pour équiper le plus rapidement possible 120 laboratoires en tests pour dépister le coronavirus, contre 50 actuellement. Selon le Olivier Véran, l'Hexagone réalise 5.000 tests par jour.

Les gestes barrières de plus en plus appliqués

D'autre part, l'institut s'est également intéressé à l'application des gestes barrières imposés pour faire face à la crise du coronavirus, qui sont désormais pris en compte par plus de 9 Français sur 10. Les mesures d'hygiène sont bien respectées : 98% (stable) des personnes sondées se lavent les mains très régulièrement et 86% (-3 points) déclarent tousser ou éternuer dans leur coude

La distanciation sociale avec les inconnus s'impose de plus en plus. "Seuls" 6% des Français font encore la bise (-4 points) ou serrent la main (-5 points) aux personnes qu'ils ne connaissent pas. De manière générale, 97% des Français interrogés affirment garder leur distance avec les autres. En revanche, même si la pratique est en forte hausse (+14 points depuis le 10 mars), le port du masque dans les lieux publics n'est appliqué "que" par 23% des Français.