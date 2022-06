La France ne reçoit plus de gaz russe par gazoduc

La Russie a évoqué jeudi des problèmes techniques pour expliquer la récente diminution de ses exportations de gaz.

(Boursier.com) — Le gestionnaire du réseau français de transport de gaz a annoncé vendredi ne plus recevoir de gaz russe par gazoduc depuis le 15 juin. GRTgaz a précisé que ce sont les flux du gaz vers la France depuis l'Allemagne qui ont été interrompus, en raison de la réduction des approvisionnements en provenance de la Russie.

La France achète à la Russie environ 17% du gaz dont elle a besoin. Il est livré par gazoduc ou sous forme liquide par navires méthaniers.

La grande majorité du gaz importé arrivait habituellement par gazoduc, par cet unique point d'interconnexion avec l'Allemagne. Les flux avaient déjà été réduits de 60% depuis le début de l'année et ce point d'importation entre France et Allemagne ne fonctionnait déjà qu'à 10% de sa capacité au début 2022, selon GRTgaz...

Moscou parle de soucis techniques

Cette information tombe alors que la Russie a évoqué jeudi des problèmes techniques pour expliquer la récente diminution de ses exportations de gaz. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que la baisse des livraisons de gaz russe au cours des deux derniers jours était due à des problèmes de maintenance et n'était pas préméditée.

Cette explication n'a pas convaincu : le président du Conseil italien, Mario Draghi, a accusé Moscou d'utiliser le gaz comme "outil politique". S'exprimant lors d'une visite à Kiev, au côté de ses homologues français et allemand, Mario Draghi a fait savoir que "l'Allemagne et nous, et d'autres, pensons que ce sont des mensonges. En réalité, (les Russes) font un usage politique du gaz, de même qu'avec les céréales".

Durant cette visite, Mario Draghi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont entretenus avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et ont souligné, lors d'une conférence de presse commune, leur soutien à l'Ukraine.

Incertitude

Jeudi, Gazprom a annoncé une deuxième réduction de l'approvisionnement en deux jours sur le gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne, ramenant les flux à seulement 40% de leur capacité. Selon le ministre allemand de l'Économie, cette mesure visait à semer l'incertitude et à faire grimper les prix de l'énergie.

Uniper, le plus grand importateur de gaz russe en Allemagne, a indiqué que les livraisons en provenance de Russie étaient inférieures d'un quart aux volumes convenus, ajoutant qu'il était en mesure de se procurer les volumes manquants auprès d'autres sources.

Les flux de gaz vers l'Italie ont aussi diminué et la compagnie d'électricité tchèque a dit avoir observé une réduction similaire de son approvisionnement en gaz russe. L'entreprise énergétique autrichienne a également fait savoir que Gazprom l'avait informée d'une réduction des livraisons de gaz...

La France surveille son gaz

"En cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe et d'hiver normal, la France devrait pouvoir assurer l'équilibre offre-demande du système gazier français", explique le gestionnaire...

En cas de froid intense ou tardif, GRTgaz aurait certainement à "activer un mécanisme d'alerte pour inciter à la réduction de la consommation de gaz, pourrait émettre des ordres de réduction ou d'interruption de fourniture de certains clients industriels ayant signé un engagement à réduire leur consommation sur demande contre une compensation financière (" contrats d'interruptibilité "), voire activer le mécanisme national de délestage (ordre de réduction de la consommation de certains grands consommateurs)", explique un communiqué.