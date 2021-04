La France Mutualiste lance son appel à projets : Générations +

Le 3ème confinement aura-t-il les mêmes répercussions que les précédents en matière de liens entre générations ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après l'Observatoire des liens entre générations mené par La France Mutualiste avec l'IFOP fin 2020, 38% des Français s'étaient confinés avec une personne d'une autre génération et, plus précisément, 27% avec une génération plus jeune et 16% avec une génération plus âgée... Une cohabitation qui a été plutôt en faveur des personnes plus âgées, puisque 34% des répondants disaient porter un regard plus positif sur elles, alors que 38% des Français avaient une vision plus dégradée de la génération suivante après le 1er confinement. Les 18/24 ans étaient les plus critiques (47%)... voire les plus exaspérés par leurs petits frères et soeurs !

Cette même étude montre que 37% des Français craignent que le lien intergénérationnel se distende dans les 30 prochaines années, alors même que pour 91% ces relations sont jugées essentielles pour la construction personnelle.

Un appel à projets pour soutenir des initiatives en faveur du lien entre générations

"Nous ne voulons pas simplement observer, mais surtout agir, stimuler, encourager toutes les initiatives autour de la transmission et du lien entre générations. Ces liens sont un puissant créateur de valeur économique et sociale bénéficiant à toute la société, et cela fait 130 ans que notre mutuelle les développe" explique Dominique Burlett, président de La France Mutualiste.

Lieux de vie partagés, activités communes, échanges de savoir et de savoirfaire entre générations, tutorat... "Générations + Appel à projets" vise à soutenir le développement d'initiatives favorisant les liens "qui font du bien". Les porteurs de projets ont jusqu'au 9 mai pour déposer leurs candidatures.

À qui s'adresse l'appel à projets ? L'appel à projets de La France Mutualiste s'adresse à tout porteur d'un projet qui développe une solution répondant aux enjeux de l'intergénérationnel.

Quels types de projets ? La France Mutualiste souhaite, par cet appel à projets, encourager les initiatives innovantes et originales répondant aux enjeux de solidarité intergénérationnelle. Les futurs candidats devront donc rivaliser d'ingéniosité pour proposer des projets permettant de résoudre une problématique non traitée et/ou complémentaire à des solutions existantes en local...

Exemples concrets

Exemples de projets qui sauront retenir l'attention : - Du partage de savoir et savoir-faire entre générations : aide à l'utilisation des outils numériques entre jeunes et seniors, tutorat entre étudiant et collégien... - Des lieux de vie : micro-crèches en EHPAD, habitats intergénérationnels... - D'activités communes et de partage : création d'un livre biographique pour les grands-parents...

Quels sont les prix pour les lauréats ? Les 3 premiers prix du Jury donnent accès à une dotation financière de 15.000 euros et de 1 an d'incubation via le programme d'incubation de makesense dès juillet 2021 incluant, entre autres, un coaching bimensuel personnalisé stratégique et opérationnel, et des formations hebdomadaires adaptées à leurs enjeux de développement.

Les deux prix Coup de Coeur des collaborateurs bénéficieront, quant à eux, d'une dotation financière de 5.000 euros et de 6 mois d'accompagnement individuel par makesense dès juillet 2021.

Comment participer ? Il suffit de se rendre sur le site www.la-france-mutualiste.fr/appelaprojets-generations-plus pour remplir un dossier de candidature d'ici le 9 mai !

Calendrier de l'appel à projets

Étape 1 : du 22 mars au 9 mai : les porteurs de projet pourront déposer leur candidature.

Étape 2 : du 9 mai au 3 juin : les candidatures seront étudiées par les représentants de La France Mutualiste afin de sélectionner les 10 projets qui passeront devant le jury.

Étape 3 : le 3 juin : présentation des 10 meilleurs projets devant le jury final et élections des 5 lauréats de l'appel à projets.