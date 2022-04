La France figure au 5ème rang mondial des demandes de brevets

Elle reste deuxième en Europe, avec plus de deux fois moins de demandes que l'Allemagne...

(Boursier.com) — L 'Office européen des brevets (OEB) a enregistré 188.600 demandes en 2021, soit 4,5% de plus que l'année précédente, établissant ainsi un nouveau record ! Le baromètre Patent Index 2021 montre que les demandes de brevets ont connu un rebond important l'année dernière, après un léger recul en 2020...

L'Allemagne reste en tête des pays les plus dynamiques, (+0,3% par rapport à 2020, avec près de 26.000 demandes), très loin devant la France (-0,7%, 10.537 demandes). Le Royaume-Uni est en revanche en légère baisse (-1,2%). La plupart des pays européens ont renoué avec la croissance en 2021, avec une progression notable de la Suède (+12%), de la Finlande (+11,2%), du Danemark (+9,2%), de l'Espagne (+8,9%), de l'Italie (+6,5%), de la Suisse (+3,9%), de la Belgique (+3,3%) et des Pays-Bas (+3,1%).

À noter également une forte croissance dans les pays avec un faible volume de demandes de brevets (moins de 1.000 demandes), comme la Turquie (+21%), le Portugal (+13,9%) et la Pologne (+12,8%). La Suisse, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande dominent une nouvelle fois le classement des demandes de brevets par habitant...

Les 10 plus grands pays d'origine des brevets en 2021 Rang Pays Nombre de demandes Evolution par rapport à 2021 1 Etats-Unis 46.533 + 5,2 % 2 Allemagne 25.969 + 0,3 % 3 Japon 21.681 - 1,2 % 4 Chine 16.665 + 24 % 5 France 10.537 - 0,7 % 6 Corée du Sud 9.394 + 3,4 % 7 Suisse 8.442 + 3,9 % 8 Pays-Bas 5.627 + 3,1 % 9 Royaume-Uni 4.954 - 1,2 % 10 Suède 4.919 + 12 %

Comme en 2019, Huawei est l'entreprise qui a déposé le plus de demandes de brevets en 2021 dans le monde, suivie de Samsung - qui était en tête en 2020 - et LG. Ericsson et Siemens gagnent chacun une place, occupant respectivement la quatrième et la cinquième position. Le top 10 comporte quatre entreprises européennes, deux sud-coréennes, deux américaines, une chinoise et une japonaise.

Du côté de la France, trois entreprises sont dans le top 50 de l'OEB : l'équipementier aéronautique Safran (540 demandes), devant le CEA (Commissariat à l'énergie atomique, 528 demandes) et l'équipementier automobile Valeo (500).