La France est le plus grand exportateur de crèmes glacées de l'UE

La France est le plus grand exportateur de crèmes glacées de l'UE









Avec 59.000 tonnes de glaces vendues à l'étranger en 2020.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 2020, l'UE a produit plus de 2,9 milliards de litres de crème glacée, soit une baisse de 9% par rapport à l'année précédente. Les données d'Eurostat montrent qu'au cours de la même période, les États membres de l'UE ont exporté 232 millions de kilogrammes de crème glacée vers des pays tiers, pour une valeur totale de 752 millions d'euros.

Les importations de glaces en provenance de pays extérieurs à l'UE se sont élevées à 79 tonnes, pour une valeur totale de 182 millions d'euros, montre l'institut de la statistique européen. Alors que la quantité d'importations de glaces extra-UE a diminué (-4%) par rapport à 2019, les exportations ont augmenté de 5%.

L'Allemagne, principal producteur

L'Allemagne est le principal producteur de crème glacée de l'UE avec 642 millions de litres de crème glacée fabriquée en 2020 dans ses usines. Elle est suivie par la France (données 2019 : 516 millions de litres) et l'Italie (509 millions de litres).

En plus d'être le plus grand producteur de crème glacée en 2020, l'Allemagne produit en moyenne la crème glacée la moins chère à 1,3 euro le litre. La France signale le prix le plus élevé à 2,20 euros (données 2019), suivie de près par l'Italie avec un prix moyen de 2,0 euros par litre de crème glacée.

🍦Top exporters: 🇫🇷 France 59 2020, 🇳🇱 Netherlands (38 kilograms) 🇩🇪 Germany (29 kilograms) 🇮🇹 Italy (20 kilograms) 🇧🇪 Belgium (16 kilograms) 👉 https://t.co/o1Ptdk2jN8 pic.twitter.com/2GmexRUuUD >— EU_Eurostat (@EU_Eurostat), via Twitter

La France a exporté 59 millions de kilos

La France est la championne des exportations avec 59.000 tonnes de glaces vendues à l'étranger en 2020, soit 25% des exportations de glaces hors-UE. Elle devance les Pays-Bas (qui ont exporté 38 millions de kilogrammes de crème glacée, soit 16% du total), l'Allemagne (29 millions de kilogrammes, ou 13%) , l'Italie (20 millions de kilogrammes, soit 9 %) et la Belgique (16 millions de kilogrammes, soit 7%).