La France est désormais 11ème au classement des pays les plus innovants

Paris gagne une place, au terme d'une année marquée par la crise sanitaire, qui a dopé les investissements et l'innovation dans le monde...

(Boursier.com) — Les investissements dans l'innovation se portent bien malgré la pandémie de COVID-19... "Les résultats scientifiques, les dépenses affectées à la recherche-développement (R-D), les demandes de titres de propriété intellectuelle et les opérations de capital-risque ont continué à progresser en 2020, dépassant même les niveaux déjà élevés enregistrés avant la crise", montre l'Indice mondial de l'innovation 2021 publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

La Suisse, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni se maintiennent en haut du classement de l'innovation. La République de Corée fait cette année son entrée parmi les cinq premières économies d'innovation, et quatre autres économies asiatiques, à savoir Singapour (8), la Chine (12), le Japon (13) et Hong Kong, Chine (14), intègrent les 15 premiers rangs.

La France aussi avance, puisqu'elle gagne une place, pour se retrouver au onzième rang, et affiche une progression de onze place en une dizaine d'années. Son point fort se trouve du côté de la production créative, avec une sixième place au niveau mondial...

Classement mondial des pays les plus innovants Classement 2021 Place en 2020 1. Suisse 1 2. Suède 2 3. Etats-Unis 3 4. Royaume-Uni 4 5. Corée du Sud 10 6. Pays-Bas 5 7. Finlande 7 8. Singapour 8 9. Danemark 6 10. Allemagne 9 11. France 12 12. Chine 14 13. Japon 16 14. Hong Kong 11 15. Israël 13 16. Canada 17 17. Islande 21 18. Autriche 19 19. Irlande 15 20. Norvège 20

L'an dernier, les entreprises qui produisent des logiciels, des technologies de l'Internet et des outils de communication, du matériel informatique et électrique ou des produits pharmaceutiques ou biotechnologiques ont augmenté leurs investissements dans l'innovation et renforcé leurs activités de recherche-développement.

"Inversement, les entreprises des secteurs durement touchées par les mesures de lutte contre la pandémie - à savoir les transports et les voyages - ont réduit leurs dépenses d'innovation, comme le montre le tableau de suivi. Les avancées réalisées dans les technologies de pointe sont très prometteuses, le meilleur exemple étant la rapidité avec laquelle les vaccins contre la COVID-19 ont été mis au point", expliquent les auteurs du classement.