La France conforte son soutien aux pays les plus vulnérables au changement climatique

ET ANNONCE A LA COP28 UN PAQUET FINANCIER DE 173 MILLIONS D'EUROS !

(Boursier.com) — L 'accélération du changement climatique et l'intensification des dommages qu'il cause aux pays les plus vulnérables appelle à une réaction forte et rapide de la communauté internationale... Ce constat d'urgence a suscité l'adoption par la COP27 d'une décision majeure sur la réponse aux pertes et préjudices dans les pays les plus vulnérables. Il guide également les principes du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, feuille de route pour la réforme du système financier international, proposée en juin par le Président de la République et désormais endossé par plus de 40 Etats...

La mobilisation de la France franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec une contribution de 173 millions d'euros dans différents fonds multilatéraux dédiés à la lutte contre la vulnérabilité climatique...

Ce paquet financier comprend :

une contribution au nouveau fonds de réponse aux pertes et préjudices qui pourra aller jusqu'à 100 millions d'euros en fonction du ciblage sur les pays vulnérables ,

qui pourra aller , une nouvelle tranche de 20 millions d'euros au bouclier mondial contre les risques climatiques (dit aussi Global Shield ) dans lequel la France avait déjà investi 20 millions d'euros en 2023,

(dit aussi ) dans lequel la France avait déjà investi 20 millions d'euros en 2023, une contribution de 35 millions d'euros au fonds pour les pays les moins avancés ,

, un doublement de la contribution au fonds d'adaptation pour 2024 à 10 millions d'euros ,

, la reconduction des 8 millions annuels pour le programme CREWS (Climate risks and early warning systems) sur les alertes précoces. La France a par ailleurs apporté un soutien financier aux activités du programme "Alertes précoces pour tous" du Secrétaire général des Nations unies.

La France mobilise aussi pleinement ses instruments bilatéraux pour répondre au défi des pertes et préjudices. Plusieurs centaines de millions d'euros de financements sont engagés chaque année par l'Agence française de développement (AFD) dans des programmes de gestion et de réduction des risques de catastrophes. Comme le Président de la République s'y était engagé lors du Sommet pour un Nouveau Pacte Financier mondial en juin, l'AFD proposera dès 2024 des clauses permettant à 26 pays particulièrement vulnérables de suspendre le remboursement de leur dette en cas de catastrophes climatiques...

Effort important

Aussi important que soit l'effort financier de la France et des autres pays développés, notamment européens, il ne pourra couvrir à lui seul l'ensemble des besoins, qui par ailleurs vont croissant. L'ensemble de la communauté internationale doit continuer de se mobiliser et admettre que la ligne de partage établie en 1992, entre pays ayant la responsabilité d'apporter un soutien financier et les autres, est aujourd'hui obsolète et doit être dépassée par un engagement fort des grands émergents.

Dans ce contexte, la France a félicité les Emirats Arabes Unis pour leur contribution en faveur des pays les plus vulnérables et encourage tous les pays en capacité de le faire à imiter cet effort...

Elargissement

Cet élargissement des sources de financement, en provenance de tout pays ou institution en mesure de contribuer ou à travers de mécanismes innovants, fait partie des priorités que la France a portées au sein du comité transitionnel et qu'elle continuera à porter dans les instances de gouvernance du nouveau fonds de réponse aux pertes et préjudices. Par ailleurs, "dans les discussions à venir au sein du nouveau Conseil pour structurer et mettre en oeuvre ce fonds, la bonne gouvernance et la priorisation des financements en direction des pays les plus vulnérables constitueront notre boussole et conditionneront à ce titre notre calendrier de contribution".

En effet, la concentration des moyens sur les pays et populations les plus vulnérables est un principe fort et constant de la politique de développement française, raffermi par l'objectif fixé par la France de dédier la moitié des financements français bilatéraux aux pays les moins avancés (PMA). "Pour les pays à revenus intermédiaires qui en auraient besoin, nous promouvons dans les banques multilatérales de développement un cadre définissant un usage ciblé et mesuré de la concessionnalité pour le financement des biens publics mondiaux. Ce cadre permettra notamment de contribuer à la transition énergétique de ces pays".

Principaux pourvoyeurs

La France fait partie des principaux pourvoyeurs de finance climat, avec un accent marqué pour les projets d'adaptation au changement climatique, qui sont prépondérants dans les pays les plus pauvres...

En 2022, la France a ainsi fourni 7,6 milliards d'euros de financements climat dans les pays en développement, dont 2,6 milliards pour l'adaptation. La France vient par ailleurs d'annoncer une contribution de 1,61 milliards d'euros pour la seconde reconstitution du Fonds Vert pour le Climat (2024-27). Cet effort exceptionnel traduit l'engagement d'E. Macron en 2020 à consacrer 6 milliards d'euros à la finance climat chaque année, dont au moins un tiers pour l'adaptation...