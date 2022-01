La fortune des 10 personnes les plus riches du monde a doublé avec la pandémie

Tandis que les revenus de 99 % de l'humanité ont baissé, d'après un rapport d'Oxfam publié lundi.

(Boursier.com) — Oxfam a dévoilé un rapport intitulé "les inégalités tuent", en amont du Forum de Davos, qui démarre ce lundi en mode réduit et virtuel. "La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours de la dernière décennie. Un record sans précédent", peut-on lire dans le communiqué de l'ONG.

Selon le classement du magazine 'Forbes', Elon Musk, le patron de Tesla, Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnault (LVMH, propriétaire de Boursier.com), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), et Larry Ellison (Oracle) sont sur la liste des 10 premières fortunes mondiales. Depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, leur fortune cumulée est passée de 5.000 milliards de dollars à un pic de 13.800 milliards de dollars.

📣 EXCLUSIF - La fortune des milliardaires a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'en une décennie. C'est ce que révèle le nouveau rapport d'Oxfam ! > >Dans le même temps, les pauvres sont encore plus pauvres. #StopInégalités > >À lire 👉 https://t.co/eYY2SpAXBj pic.twitter.com/dHNxJfF0U2

— Oxfam France (@oxfamfrance), via Twitter

Inégalités creusées

"Depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté", dénonce Oxfam.

"Pour les milliardaires, la pandémie a été une aubaine. S'ils se sont enrichis, ce n'est pas grâce à la main invisible du marché, ni par les choix stratégiques brillants mais principalement en raison de l'argent public versé sans condition par les gouvernements et les banques centrales dont ils ont pu profiter grâce à une montée en flèche des cours des actions", déclare Quentin Parrinello, porte-parole d'Oxfam France.

Selon l'ONG, les femmes, les personnes racisées et les habitant-e-s des pays en développement sont les plus impactés par la violence des inégalités. La pandémie a fait reculer l'objectif de parité femmes-hommes à 135 ans, contre 99 ans auparavant. 252 hommes se partagent aujourd'hui plus de richesses que le milliard de filles et de femmes vivant en Afrique, en Amérique latine et aux Caraïbes réunies.