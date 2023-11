La fintech Shares arrive en France avec l'ambition de révolutionner l'investissement en bourse et l'épargne salariale

10.000 personnes ont déjà candidaté pour rejoindre l'application en s'inscrivant sur la liste d'attente sur une période test de 10 semaines.

(Boursier.com) — Après un lancement réussi en Grande-Bretagne avec plus de 100.000 comptes titres créés, la fintech française Shares se lance en France, et entend démocratiser l'investissement individuel et l'épargne salariale grâce à une offre "nouvelle génération" simple, complète et innovante.

Après être devenue en juin 2023 la première plateforme à recevoir à la fois l'enregistrement PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques) et l'agrément PSI (Prestataire de Services d'Investissement), en tant qu'Entreprise d'Investissement, délivrés respectivement par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Shares s'ouvre à ses premiers utilisateurs en France, en adaptant tout particulièrement son offre à leurs besoins.

Pour la première fois, les utilisateurs peuvent avoir accès, depuis leur mobile, à une application leur permettant de gérer en temps réel leurs investissements et leur épargne, quel que soit leur budget, de manière transparente, sécurisée, et optimisée, tout en suivant et bénéficiant des conseils d'utilisateurs expérimentés. En démocratisant l'accès à l'épargne et à l'investissement, dans un contexte économique instable, Shares veut offrir au plus grand nombre la possibilité d'une gestion unique et intuitive de leurs actifs, habituellement réservés à un public d'initiés.

Ainsi, Shares incarne une certaine vision d'avenir de la finance en répondant aux nouvelles attentes, toujours plus exigeantes, des Français en matière d'investissement et d'épargne. 10.000 personnes ont déjà candidaté pour rejoindre l'application en s'inscrivant sur la liste d'attente sur une période test de 10 semaines.

1/ Une offre 360 qui s'adresse aux particuliers et aux salariés, réunissant le meilleur du courtage innovant et des banques françaises traditionnelles

Avec son application mobile simple d'utilisation, Shares permet à ses membres d'investir dès un euro dans des actions fractionnées d'actifs (150 sociétés européennes, 1.500 sociétés américaines), 75 crypto-monnaies, ou des ETF (100 indices). Ce mécanisme supprime toute barrière à l'entrée et permet d'accéder à moindre coût à d'importantes capitalisations. Shares a également mis au point une proposition inédite répondant au besoin urgent de rénover l'épargne salariale, qui a atteint 180 milliards d'euros d'encours à fin juin 2023.

Les entreprises peuvent désormais offrir à leurs salariés une gamme de fonds beaucoup plus diversifiée. Les plans incluent notamment des fonds indiciels, dits passifs, permettant aux salariés de s'intéresser aux ETF dans des dispositifs fiscaux avantageux et avec des frais de gestions à prix coûtant.

Shares propose également des fonds actifs, dont ceux de son partenaire, la banque ODDO BHF, généralement réservés aux clients de banque privée. Enfin, Shares a construit pour ses utilisateurs une offre de Plan d'Epargne en Actions (PEA), qui permet d'acquérir et de gérer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt...

2/ Un réseau social puissant, vecteur d'information et d'éducation à la finance

Shares, c'est avant tout une communauté, qui réunit des utilisateurs de tous niveaux : du débutant au plus initié. Grâce à son modèle innovant de réseau social, il est possible de suivre en temps réel l'activité, le portefeuille et la performance des autres membres de cette communauté.

A la manière de "role model" dans la finance, les membres les plus aguerris sont identifiés par Shares comme Investisseurs Premium ; cette certification permet aux débutants de s'inspirer de leurs portefeuilles et stratégies. À cela s'ajoute la production par les équipes de Shares de contenus éducatifs (podcasts, webinars, table-rondes...), avec pour objectif de favoriser l'éducation des utilisateurs aux enjeux de l'investissement et de l'épargne.

3/ Une plateforme qui répond aux exigences des nouvelles générations

Shares répond à une demande croissante des nouvelles générations, souvent déçues par les offres bancaires traditionnelles, et qui souhaitent épargner et investir sans pour autant prendre le risque d'un engagement qui les contraint. Commission transparente, frais réduits à 1 euro par opération, accès gratuit aux différents plans d'épargne, appartenance à une communauté, accès gratuit aux contenus, indépendance : Shares répond aux besoins des nouvelles générations et s'adapte à leurs comportements...

Benjamin Chemla, CEO et cofondateur de Shares, déclare : “Epargner, investir, placer ses économies, garantir des revenus complémentaires et arrondir ses fins de mois : tout ceci devrait être simple, intuitif et transparent . Avec Shares, cela va le devenir. Nous voulons tout simplement devenir votre partenaire privilégié et clé-en-main pour votre argent. Avec une offre 360, qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, aux investisseurs actifs qu'aux épargnants à la recherche de sécurité, je suis convaincu que l'arrivée de Shares va révolutionner le comportement des Français en matière d'épargne et d'investissement.”

À propos de Shares

Créée en 2021, Shares est un néo courtier proposant une application mobile, qui permet à ses utilisateurs d'investir dans des produits financiers comme des actions, des ETF et des crypto-monnaies et d'échanger et de suivre les activités et investissements d'autres utilisateurs.

Depuis sa création, Shares a réalisé trois levées de fonds pour un total de 90 millions de dollars auprès de Valar Ventures, le fond du fondateur de PayPal, Peter Thiel aux côtés de Singular, Global Founders Capital et Red Sea Ventures afin d'accélérer son développement au UK et en Europe. Plus tard dans l'année, les deux soeurs Williams ont rejoint l'aventure comme égéries de la marque. L'entreprise emploie aujourd'hui 150 salariés répartis entre la France, le Royaume-Uni et la Pologne. Déjà actif au Royaume-Uni, Shares est devenu en juin 2023 le premier néo-broker français à recevoir l'agrément PSI et l'enregistrement PSAN délivrés respectivement par l'Autorité des Marchés Financiers et par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.