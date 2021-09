La FinTech Compta-Clementine recrute 300 personnes en CDI

Déménagement en septembre dans de nouveaux bureaux de 4.700 m(2) à Paris

(Boursier.com) — Compta -Clementine, le cabinet d'expertise-comptable digitalisé, annonce les objectifs ambitieux de son développement pour cette rentrée de septembre 2021. Une nouvelle année charnière placée sous les signes du développement, à la fois durable et sociétal.

Lien officiel : http://www.compta-clementine.fr

Une startup active et soucieuse de l'avenir

Fondée en 2012 par William Boiché et son père Jean Louis, la start-up Compta-Clementine "la compta sans pépins", est l'Expert-Comptable 100% en ligne, qui offre des services d'expertise auprès de plus de 8.000 entrepreneurs, accompagné d'un logiciel de pilotage intelligent et partiellement automatisé.

Aujourd'hui, l'entreprise familiale déjà présente à Ludres, Epinal, Paris et Marseille, a pour objectif d'augmenter ses effectifs de 300 personnes sur 18 mois et souhaite s'installer dans d'autres grandes villes de France dans les années à venir...

Chez Compta-Clementine, le développement passe également par des actions en faveur de l'environnement. En effet, la startup a déjà mis en place deux actions :

1. Une charte de l'entreprise responsable, inspirée des nouvelles actions écologiques pour guider tous les collaborateurs dans une gestion plus durable de leur société, tout en limitant l'empreinte carbone.

2. La participation à une association qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique : Smile Your Planet - https://smileyourpla.net/

Une campagne de recrutement massif sur les 18 prochains mois

Compta-Clementine c'est déjà plus de 150 salariés dans toute la France, et la société ne compte pas s'arrêter là. En effet, dans le cadre de son développement en 2021, l'entreprise a déjà lancé sa campagne de recrutement massif de 300 nouveaux collaborateurs en CDI sur 18 mois.

Compta-Clementine recrute des profils à la fois juniors ou plus confirmés, dans tous les secteurs, en CDI ou en alternance. De nombreux postes sont à pourvoir dès aujourd'hui dans les agences à Laxou, Epinal, Paris et Marseille.

Parmi les profils recherchés :

- 150 Comptables & Experts-Comptables ;

- 50 Techniciens et responsables produit ;

- 50 Chargés de la relation clients (Customer Success Manager + Commerciaux) ;

- 30 Juristes et gestionnaires de paies ;

- 20 personnes dédiées aux services support (admin, RH, Gestion interne, etc.).

Vers des locaux plus spacieux à Laxou

Le siège social de Compta-Clementine actuellement situé à Ludres, se rapproche du centre de Nancy en déménageant à Laxou au 9 avenue du Rhin. Avec ses plus de 150 salariés, la société va déménager pour s'installer dans des locaux de 4.733 m2, avec notamment une centaine de places de parking pour faciliter l'accès à ses salariés, 5 bornes de recharge électriques pour les voitures, un local à vélos avec 10 vélos en libre accès pour les collaborateurs avec mise à disposition de casques de protection.

Un déménagement nécessaire par manque d'espace, pour y accueillir les nouveaux collaborateurs, mais également pour offrir plus d'avantages et de confort à ses collaborateurs dans ces nouveaux locaux. Notamment grâce à des bureaux et open space plus spacieux, un projet d'y intégrer une salle de sport, ainsi que la possibilité d'y installer une micro-crèche dans l'enceinte du bâtiment. À terme, dans une optique écologique et pratique, les collaborateurs ont pour projet de créer leur propre potager sur place...

Malgré la crise sanitaire, Compta-Clementine a dépassé en 2021 les 200 collaborateurs. Mais ce n'est encore qu'un début ! Pour accompagner notre très forte croissance, nous lançons une campagne de recrutement de 300 postes à pourvoir sur seulement 18 mois. Pour accueillir tous ces talents, nous avons déniché cet été un immeuble de plus de 4 700 m(2). L'aménagement de ces nouveaux locaux sera prêt avant la fin septembre, et tout a été pensé pour concilier bien-être des salariés, défense de l'environnement et limitation de notre empreinte carbone. Ainsi, nous avons élaboré nos bureaux avec des murs végétaux, une cuisine en libre-service avec des produits bio, des espaces détentes, des boissons à volonté, une micro-crèche comprenant 10 places réservées, ainsi qu'une salle de sport équipée et d'autres surprises qui seront lancées au fil des mois , a déclaré William Boiché, co-fondateur de Compta-Clementine.

A propos de Compta-Clementine...

Créée en 2012 par William Boiché (Co-fondateur) et son père Jean-Louis Boiché (Co-fondateur), Compta-Clementine.fr, est un cabinet d'Expertise-Comptable digitalisé. Inscrit à l'ordre des Experts-Comptables, Compta-Clementine permet aux entrepreneurs, artisans, TPE-PME, commerçants et professions libérales d'externaliser leurs charges administratives, afin de se concentrer sur leur activité.

La société compte une équipe de plus de 200 collaborateurs basés à Nancy et Paris. La plateforme technologique est couplée à un accompagnement humain avec un comptable dédié pour des conseils illimités tout au long de l'année, jusqu'à la réalisation du bilan comptable annuel des clients...