La "Fête des célibataires" : une idée à creuser ?

Cette année encore, Alibaba et JD.com, les deux grandes plateformes de commerce en ligne, ont refusé de communiquer sur leurs performances.

(Boursier.com) — Le succès des marques chinoises pour la "Fête des célibataires", se confirme... L'événement commercial qui tente progressivement de s'exporter en Occident pourrait bien finir par donner des idées aux groupes européens : Pour la deuxième année consécutive, les deux géants locaux du commerce en ligne Alibaba et JD.com ont refusé de partager les chiffres qu'ils avaient réalisé, tout en laissant deviner quelques belles performances... JD a ainsi indiqué que le volume des transactions et des commandes a atteint des niveaux record. Alibaba a déclaré de son côté que la valeur brute des marchandises, le nombre de commandes et le nombre de commerçants participants avaient augmenté sensiblement par rapport à l'année dernière...

Certaines marques évoquent plus ouvertement un franc succès : le fabricant de smartphones et d'électronique grand public Xiaomi a signé des ventes record sur toutes les plateformes entre le 23 octobre au 11 novembre. L'entreprise chinoise a déclaré avoir écoulé pour plus de 22,4 milliards de yuans (3,11 milliards de dollars) de produits sur Alibaba, JD.com, Pinduoduo et Douyin.

De son côté, l'entreprise canadienne de vêtements sportifs Lululemon, relativement nouvelle sur le marché chinois, a vu le volume des transactions sur JD flamber de 260% pendant ce "festival du shopping" par rapport à l'année dernière, a indiqué le détaillant chinois...

Résultats cette semaine

Au cours de la dernière décennie, la Fête des célibataires, qui se tenait à la base sur une seule journée, s'est progressivement allongée pour atteindre une période de plusieurs semaines de promotions commerciales en Chine.

En 2022, alors que l'économie du pays était toujours ralentie par la pandémie de Covid-19, Alibaba avait déclaré que ses ventes pour ce rendez-vous étaient "conformes" à celles de l'année précédente, soit l'équivalent de 84,54 milliards de dollars.

L'incertitude quant aux revenus futurs a pesé sur les ventes au détail en Chine ces derniers mois. Davantage de détails sur les résultats de la "Journée des célibataires" et les tendances de consommation chinoise pourraient être dévoilés lors des résultats trimestriels de JD.com et Alibaba...