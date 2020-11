La fermeture de rayons dans les grandes surfaces pas suffisante, estime la CPME

"Fermer les rayons des produits non-essentiels de la grande distribution apporte une réponse uniquement 'court termiste' à question de l'équité", selon la Confédération des petites et moyennes entreprises.

(Boursier.com) — Face à la colère des commerçants, contraints de fermer leurs boutiques à la différence des magasins de la grande distribution dans le cadre du reconfinement, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la fermeture des rayons de produits non-essentiels dans les grandes surfaces entrera en vigueur mardi. Pour autant, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a estimé ce lundi que cette décision ne satisfait pas le secteur.

"Fermer les rayons des produits non-essentiels de la grande distribution apporte une réponse uniquement 'court termiste' à question de l'équité", explique dans un communiqué l'organisation, qui recommande de donner aux préfets le pouvoir d'autoriser localement l'ouverture des boutiques de vente au détail là où les conditions sanitaires le permettent.

Depuis l'annonce mercredi de la fermeture de tous les commerces de proximité considérés comme non-essentiels de nombreux commerçants, libraires en tête, soutenus par des élus locaux, ont pour rappel réclamé un assouplissement de la mesure et certains ont bravé les interdictions d'ouverture en vigueur depuis vendredi.

Risque de profiter aux distributeurs en ligne

Pour la CPME, qui prône au contraire la réouverture des commerces de proximité, la fermeture de certains rayons de grandes surfaces en plus de celle des commerces de proximité risque surtout de profiter aux distributeurs en ligne comme Amazon. La Confédération "s'est largement mobilisée ces derniers jours pour réclamer la réouverture des commerces de proximité et rétablir ainsi l'équité entre tous", a-t-elle écrit.

"Cependant, nous avons répété sans cesse que notre objectif n'était pas d'opposer les différentes formes de commerce. Elles sont tout autant concurrentes que complémentaires. Nous ne voulons pas d'une concurrence faussée dont les seules véritables gagnantes seraient les plateformes de e-commerce internationales qui s'extraient pour une large partie des règles en vigueur, notamment sur le plan fiscal", a poursuivi la CPME.

Vers une réouverture de certains commerces le 12 novembre ?

Ce lundi, le ministre de l'Economie a évoqué la possibilité d'une réouverture de certains commerces le 12 novembre avec des règles sanitaires renforcées ou, par exemple, via la prise de rendez-vous avec les clients. "J'invite tous les commerçants à venir travailler avec moi cette semaine pour que nous regardions dans quelles conditions nous pourrions rouvrir le plus grand nombre possible de commerces dans les conditions de sécurité sanitaires totales", a affirmé Bruno Le Maire sur 'RT'L, tout en prônant le développement des boutiques en ligne avec l'aide de l'Etat.

Le ministre, qui recevra les représentants du secteur toute la semaine, a en outre laissé entendre qu'il n'était pas favorable à la fermeture des commerces de proximité. Yves Hemedinger, député Les Républicains du Haut-Rhin, a annoncé le dépôt d'une proposition de loi destinée à maintenir ouverts les commerces non alimentaires durant les périodes de confinement.