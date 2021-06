La Fédération Française de cybersécurité va créer 20.000 emplois en cyber d'ici à 5 ans

Pour y parvenir, elle vient de créer un nouveau métier: "l'assistant cyber"...

(Boursier.com) — Alors que la filière cybersécurité fait face à une pénurie de talents pour relever les défis majeurs d'un monde numérique en pleine expansion, la Fédération française de la cybersécurité s'engage à créer, d'ici à 5 ans, 20.000 emplois. Pour y parvenir, elle vient de créer un nouveau métier: "l'assistant cyber".

Cet engagement s'est concrétisé en mai dernier, lors de la signature, aux côtés de la Fédération Française de la Sécurité privée (FFSP) et l'Association des Métiers de la Sécurité (ADMS), d'une convention avec la Ministre du Travail, Elisabeth Borne et le Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, Thibaut Guilluy.

“Un jeune, une solution”

Cette convention prévoit la formation et l'embauche de 20.000 personnes dans les métiers de la cybersécurité. Elle prévoit aussi 5.000 embauches de jeunes dans la surveillance humaine en sécurité privée, avec la possibilité d'évoluer vers la cybersécurité...

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme “1 jeune, 1 solution”, partie intégrante du plan de relance porté par la France. Les puissances de demain seront celles des talents. La cybersécurité est une filière d'excellence et d'avenir. Nous manquons de talents et souhaitons donc rendre accessible ces métiers passionnants, et très porteurs du numérique et de la sécurité, au plus grand nombre. C'est pourquoi nous proposons une formation d'assistant cyber qui permet dans une organisation d'aider les DSI, les RSSI, les DPO et les Risk Manager dans les opérations de proximité avec les utilisateurs du système d'information de l'entreprise. déclare David Ofer, Président de la Fédération Française de Cybersécurité.

Formation technique

Ce métier ne nécessite pas de formation technique et est accessible à des jeunes de niveau BAC ou à des personnes souhaitant entamer une reconversion ou aspirant à une évolution professionnelle vers les métiers de la cybersécurité, du risque ou de la conformité.

Les actions menées par les Assistants Cyber permettent de réduire les surfaces d'attaques informatiques en aidant les utilisateurs et en vérifiant les points de conformité et de réglementation. C'est donc un métier profondément utile et nécessaire pour conduire une transformation numérique positive et e?cace ajoute David Ofer.

Formation "clé en main"

La fédération recense des organismes de formations qui proposent actuellement cette formation sous deux formats : 400h avec un stage de 100h en entreprise ou bien 500h et 100h de stage en entreprise...