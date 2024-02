La Fed refroidit (un peu) l'ambiance, Wall Street corrige le tir...

La banque centrale passera son tour en mars...

(Boursier.com) — La Réserve fédérale américaine a, comme prévu, maintenu mercredi soir son objectif de taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la quatrième fois consécutive, tout en indiquant avoir besoin de davantage de certitudes sur un repli de l'inflation pour procéder à une baisse des taux...

Cette décision a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. "Les risques sur nos objectifs sont désormais plus symétriques", a souligné à cette occasion le président de la Fed, Jerome Powell, qui estime que la croissance est forte, et que son ralentissement n'est désormais plus jugée nécessaire pour que l'inflation retourne à son objectif de 2%.

L'activité économique "s'est développée à un rythme soutenu", a encore indiqué le patron de la Fed. Les créations d'emplois "sont fortes et le taux de chômage est resté bas"... Pour autant, la banque centrale US estime que davantage de données sont encore indispensables pour s'assurer que la dynamique des prix était bien en ralentissement : "Nous sommes confiants dans le ralentissement de l'inflation, mais attendons davantage de données pour nous assurer que ce que nous voyons est le bon signal", a insisté Jerome Powell. "Nous ne crions pas victoire !" Et de préciser : "D'après notre réunion, je ne pense pas que nous aurons assez de certitudes sur l'inflation pour baisser les taux en mars". Powell a toutefois souligné que les taux de la banque centrale étaient "probablement à leur pic"...

Les marchés monétaires ont aussitôt ajusté la probabilité d'une baisse de taux en mars à environ 36% après ces déclarations...

Wall Street accuse le coup

Wall Street a du même coup perdu du terrain mercredi, plombée en parallèle par la correction du titre Alphabet de 7,5% en écho à des résultats trimestriels décevants : Le S&P 500 a chuté de 1,61%, de retour à 4.845 pts et le Nasdaq a décroché de 2,23% à 15.164 pts, tandis que le Dow Jones cédait 0,82% à 38.150 pts. Les annonces de résultats, assez contrastées dans l'ensemble, ont constitué le prétexte idéal aux prises de bénéfices, alors que Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100 s'affichaient au plus haut historique en début de semaine...

Notons que les trois principaux indices de Wall Street étaient déjà en repli avant le communiqué de la banque centrale américaine, du fait de la faiblesse des grandes valeurs technologiques à la suite des résultats décevants publiés par Alphabet... Ils ont ainsi continué de décliner au fur et à mesure de la conférence de presse donnée par le patron de la Fed qui a donc estimé que l'institution voulait des certitudes supplémentaires sur l'inflation pour réduire les taux, tout en excluant une première baisse en mars...

"La bonne nouvelle est que nous pouvons oublier un quelconque resserrement supplémentaire", a commenté Art Hogan, stratégiste en chef de B. Riley Wealth, à New York. "La mauvaise nouvelle est que le moment d'une baisse des taux a été repoussé au-delà de ce qui semblait un consensus de marché".

