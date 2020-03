La FEBEA se mobilise pour la continuité de la production des entreprises cosmétiques



Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la France n'a jamais eu autant besoin de produits d'hygiène, toute l'équipe de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) s'engage pour aider les entreprises du secteur cosmétique dans cette période très perturbée.

Parmi ses adhérents, la FEBEA compte 82% de PME/ TPE pour l'essentiel implantées en région. Ces dernières n'ont pas les mêmes ressources que les grands groupes, la FEBEA leur offre des réponses rapides face à la crise... Avec un mot d'ordre : continuer la fabrication de produits d'hygiène et faciliter celle de gels hydroalcooliques.

Les services de la FEBEA proposent ainsi une assistance à l'ensemble des entreprises du secteur réparties dans les territoires, répondant à leurs questions prioritaires :

Leurs ressources humaines. Pour une filière qui représente 164.000 emplois directs, de nombreuses questions juridiques et sociales se posent : comment et dans quelles conditions organiser le télétravail ou le chômage partiel des collaborateurs, comment aborder les situations d'arrêts de travail liés au COVID-19, et maintenir au mieux l'activité ? Comment prendre connaissance et appliquer les mesures d'urgence adoptées au Parlement ?

Pour répondre à toutes ces questions, les directions de la FEBEA assurent un service d'accompagnement juridique social dédié avec une assistance permanente par email et téléphone.

Leur production de gel hydro-alcoolique. Pour aider à la lutte contre la propagation de la maladie, de nombreuses entreprises du secteur ont réorienté leur production en ce sens, en fonction des stocks et du personnel dont elles disposent. Il s'agit d'une reconversion totale, de la ligne de production jusqu'à la vente aux établissements de soin.

La FEBEA les accompagne sur une série de points-clés :

-Assistance permanente avec des conseils techniques sur les formules, -Mise en relation avec les fournisseurs d'alcool, d'ingrédients et de flaconnages, - Dialogue permanent avec les autorités pour les remontées d'informations terrain, les informations réglementaires, - Création d'un format standard d'étiquettes pour les gels hydro-alcooliques - En coopération avec les autorités de santé, mise en relation avec les établissements de soins pour la distribution des produits.

Leur activité au quotidien. quelles sont les implications juridiques de l'état d'urgence, peut-on invoquer la force majeure, quelles démarches mettre en oeuvre en cas de retards de paiement, voire de cessation d'activité ? Là encore, la FEBEA propose une assistance juridique pour répondre à ces questions et accompagner les chefs d'entreprise dans leurs démarches...

"La FEBEA est sur le pied de guerre pour accompagner ses adhérents en cette période compliquée. explique Patrick O'Quin, président de la FEBEA. Qu'il s'agisse des discussions quotidiennes avec les pouvoirs publics ou de l'assistance permanente que nous assurons au quotidien, nous sommes aux côtés de tous, TPE, PME comme grands groupes. Bruno Le Maire vient de reconnaître que les produits d'hygiène étaient un "maillon essentiel" de l'économie. C'est une belle reconnaissance de l'utilité de notre secteur et une garantie pour la continuité de la production."