La facture de chauffage des Français a atteint 1.684 euros en moyenne en 2020

Un budget qui pèse lourd sur le pouvoir d'achat déjà fragilisé des Français...

(Boursier.com) — En 2020, les Français ont dépensé en moyenne 1.684 euros pour chauffer leur logement selon les données compilées par Effy. Un chiffre établi à partir des données communiquées par 10.824 personnes qui ont réalisé des simulations et diagnostics énergétiques sur les sites du groupe, premier spécialiste de la rénovation énergétique.

Alors que la crise sanitaire se prolonge et laisse présager une grave fragilisation du pouvoir d'achat, de nombreux Français craignent de ne plus pouvoir assumer un budget aussi lourd, équivalent à plus d'un mois de salaire brut au SMIC.

Les familles qui se chauffent au fioul paient en moyenne plus de 2.100 euros

Les montants moyens observés d'une source d'énergie à l'autre sont de plus en plus contrastés et révèlent la situation alarmante des familles qui se chauffent en fioul.

Les 3,5 millions de foyers qui dépendent du fioul dépensent en moyenne 2.108 euros par an pour se chauffer.

Les utilisateurs d'électricité et de gaz allouent quant à eux respectivement 1.777 euros et 1.369 euros par an à leur chauffage.

Les détenteurs d'installations au bois ont opté pour la solution la plus économe puisqu'ils dépensent en moyenne 1.147 euros.

Des montants à ramener aux surfaces moyennes associées à chaque type d'énergie... On sait que les habitations équipées au fioul sont généralement plus grandes (142 m(2) en moyenne) que celles dotées d'installations à l'électricité dont la surface moyenne est de 112 m(2).

A surface égale, l'électricité reste l'énergie de chauffage la plus chère avec un montant de 16 euros /m(2).