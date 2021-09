La dette publique française est retombée à 114,9% du PIB fin juin

La dette publique au sens de Maastricht s'établit à 2.762 milliards d'euros, soit 114,9% du PIB (118,1% à la fin du trimestre précédent).

(Boursier.com) — La dette publique au sens de Maastricht s'établissait à 2.762,0 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre 2021, soit 114,9% du PIB. Elle recule donc puisqu'elle était à 118,1% à la fin du trimestre précédent, selon l'Insee, qui précise que cette baisse est principalement due au rebond du PIB lié à la reprise économique).

En valeur, elle a toutefois augmenté de 23,7 milliards d'euros entre avril et juin, après +89,0 milliards au premier trimestre. "Au cours de ce trimestre, les administrations publiques ont puisé dans leur trésorerie accumulée depuis le déclenchement de la crise sanitaire (en baisse de 44,3 milliards) pour subvenir à leur besoin de financement. Ainsi, la dette nette augmente de 68,1 milliards pour s'établir à 103,0% du PIB.

Dette des administrations publiques locales

La contribution des administrations publiques locales (Apul) à la dette a augmenté au deuxième trimestre (+2,6 milliards d'euros) principalement sous l'impulsion de la Société du Grand Paris (SGP), d'Île-de-France Mobilités et des régions (respectivement +2,0 milliards, +0,2 milliard et +1 milliard).

Signé en 1992, le traité européen de Maastricht fixe une limite : le déficit budgétaire annuel et la dette publique globale de chaque pays ne doivent pas excéder respectivement 3% et 60% de son produit intérieur brut (PIB). La France n'est plus dans les clous pour la dette depuis 2002. Dans ses prévisions de budget présentées cette semaine, le gouvernement table sur une dette à 115,6% du PIB cette année puis 114% l'an prochain.