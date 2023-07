La deeptech AI-Stroke lauréate du concours d'innovation i-Lab 2023

AI-Stroke utilise l'intelligence artificielle pour détecter les AVC en temps réel

(Boursier.com) — AI -Stroke, une start-up innovante du secteur de la medtech, annonce être lauréate du 25e concours d'innovation i-Lab 2023 dans la catégorie technologie médicale. Ce concours récompense, depuis 1999, les start-ups les plus innovantes. AI-Stroke met au point une application mobile d'intelligence artificielle, appelée "Neurologue numérique", pour détecter un AVC avec un simple smartphone.

Le concours i-Lab est une véritable référence dans le monde de l'innovation et nous sommes fiers d'être lauréat. C'est une très belle reconnaissance du travail de toute l'équipe depuis 18 mois. Nous remercions nos partenaires pour leur soutien et le pôle de compétitivité Eurobiomed pour son accompagnement depuis notre création. Nous sommes impatients de poursuivre notre mission qui est de sauver plus de personnes après un AVC , souligne Cédric Javault, fondateur et CEO.

AI-Stroke s'attaque à un fléau mondial, l'accident vasculaire cérébral (AVC), qui est un problème de santé public majeur

Un patient qui est frappé par un AVC perd 2 millions de neurones chaque minute. L'AVC est une interruption soudaine d'apport de sang et d'oxygène vers le cerveau suite à l'obstruction d'une artère ou à une hémorragie. C'est la 2ème cause de décès dans le mondeet on compte un AVC toutes les 4 minutes en France avec des conséquences potentiellement très graves - qui peuvent aller jusqu'au décès - si la prise en charge n'est pas immédiate.

Sachant qu'un AVC peut être difficile à détecter, AI-Stroke développe un "Neurologue numérique" sous la forme d'une application mobile d'intelligence artificiel (IA) pour détecter et confirmer un AVC en quelques secondes. AI-Stroke se base sur le test NIHSS ( National Institute of Health Stroke Scale ) qui est le test international de référence utilisé par les neurologues pour confirmer l'AVC et coter sa gravité.

AI-Stroke développe une application mobile pour smartphone ou tablette : elle va guider le patient et le filmer pendant qu'il réalise les principaux exercices standardisés du NIHSS, puis l'IA calculera la probabilité d'AVC et le type d'AVC...

Essai clinique

Pour développer cette IA, la startup va collecter des vidéos de patients en phase aigüe d'AVC au cours d'un essai clinique approuvé par le comité d'éthique et la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté), au CHU de Nîmes, dans le service de neurologie du Professeur Thouvenot.

Les premiers utilisateurs seront les pompiers, le 15 et les urgences qui auront à leur disposition un outil fiable pour poser rapidement un diagnostic. Grâce au logiciel d'AI-Stroke, ils vont filmer le patient et lui poser quelques questions pendant qu'il effectuera quelques exercices simples, puis l'IA va analyser les données reçues et déterminer en quelques minutes si oui ou non c'est un AVC. Le patient sera ensuite orienté vers le bon hôpital grâce à cette prise en charge rapide et efficace. Dans 40% des cas, les patients AVC arrivent trop tard à l'hôpital où il n'est plus possible de leur administrer les traitements d'urgence ; nous voulons changer cela et sauver beaucoup de vies !", ajoute Cédric Javault.

Les signes d'un AVC sont au nombre de 3 et apparaissent soudainement :