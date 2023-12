La croissance mondiale va chuter fortement en 2024, selon Fitch Ratings

Mais les Etats-Unis éviteront la récession...

(Boursier.com) — La croissance mondiale s'est bien maintenue en 2023 grâce à la normalisation de la consommation en Chine et à la reprise de la croissance américaine, qui ont compensé le fort ralentissement de l'Europe à la suite du choc énergétique régional de l'année dernière... Mais comme l'impact du récent resserrement monétaire ne se fait pas encore pleinement sentir, que l'effondrement de l'immobilier se poursuit en Chine et que l'économie de la zone euro stagne, la croissance mondiale devrait chuter brutalement à 2,1% en 2024 selon les analystes de Fitch Ratings.

Fitch a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 à 2,9%, contre 2,5% dans le rapport GEO de septembre, avec une augmentation de 0,4 point de pourcentage pour les États-Unis à 2,4% et de 0,5 point de pourcentage pour la Chine à 5,3%. Nous avons également relevé la croissance des marchés émergents hors Chine de 0,2 point à 3,6%. La croissance de la zone euro devrait s'établir à 0,5%, ce qui représente un léger changement par rapport aux prévisions précédentes...

Résistance américaine surprenante

Fitch a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2024 de 0,2 point de pourcentage, une augmentation de 0,9 point de pourcentage aux États-Unis à 1,2% (la récession étant désormais évitée) l'emportant sur une réduction de 0,4 point de pourcentage de la croissance de la zone euro à 0,7%... La récente et surprenante résistance de la croissance américaine témoigne d'un nouvel assouplissement budgétaire, de la volonté des consommateurs de continuer à puiser dans leur épargne excédentaire et de la solidité des finances du secteur privé.

L'impact du resserrement monétaire par le biais du canal des "flux de trésorerie", à savoir l'augmentation des coûts du service de la dette pour les emprunteurs du secteur privé, a été limité jusqu'à présent... La croissance ralentira fortement l'année prochaine en raison surtout de la décélération des revenus et des bénéfices des ménages, de l'affaiblissement du crédit et de l'investissement et de la hausse des taux d'intérêt réels, mais nous nous attendons à ce qu'elle reste positive tout au long de l'année 2024...

Recessions techniques

L'économie européenne a à peine connu de croissance cette année et de légères récessions techniques touchent actuellement la zone euro et le Royaume-Uni. Le choc des termes de l'échange s'est atténué, mais la baisse du commerce mondial affecte maintenant les exportations de la zone euro, tandis que le resserrement du crédit pèse sur l'investissement, car les prêts bancaires aux entreprises diminuent... La hausse des salaires réels devrait stimuler la consommation l'année prochaine, mais la reprise ne sera pas durable.

L'élan provoqué cette année par la réouverture de la Chine ne se répliquera pas et la croissance devrait ralentir pour atteindre 4,6% en 2024. Les mesures de soutien ont été renforcées depuis le mois d'août, mais elles n'ont guère permis d'enrayer l'effondrement des ventes de logements et de la construction. Les doutes sur l'efficacité de la politique d'assouplissement font peser des risques sur la croissance...

L'inflation sous-jacente a baissé légèrement plus vite que prévu, en particulier dans la zone euro. Les prix des biens de base se sont stabilisés à l'échelle mondiale, les pressions exercées par la chaîne d'approvisionnement s'étant atténuées. L'inflation des services et la croissance des salaires nominaux ont également chuté de manière significative dans la zone euro, mais moins aux États-Unis et au Royaume-Uni, où elles restent élevées.

Les banques centrales craignent de crier victoire prématurément dans la lutte contre l'inflation et maintiendront des taux "restrictifs" pendant un certain temps...

Le resserrement du marché du travail rend la Fed nerveuse à l'idée que l'inflation salariale reste élevée.. Dans le contexte d'une croissance plus forte que prévu, Fitch s'attend à une nouvelle hausse du taux des fonds fédéraux en janvier 2024. La Fed devrait ensuite maintenir ses taux inchangés jusqu'en juillet, puis les réduire de 100 points de base d'ici la fin de l'année pour les ramener à 4,75 % (fourchette supérieure).

La BCE devrait commencer à assouplir ses taux en avril et les réduire de 75 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui ramènerait le principal taux de refinancement à 3,75%. En revanche, la Banque du Japon devrait relever son taux directeur l'année prochaine. Il s'agirait du premier resserrement depuis 2007...