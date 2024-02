La croissance israélienne en chute libre depuis les attaques du 7 octobre

Le produit intérieur brut a plongé de 19,4% en rythme annualisé au cours des trois derniers mois de l'année dernière, plombé par la guerre contre le Hamas.

(Boursier.com) — L 'économie israélienne a connu l'une des pires chute de son histoire fin 2023, les entreprises ayant été paralysées par la guerre contre le Hamas. Le conflit, qui a obligé de nombreuses personnes à évacuer leur maison, a aussi poussé des centaines de milliers de réservistes à rejoindre l'armée...

Le produit intérieur brut a plongé de 19,4% en rythme annualisé au cours des trois derniers mois de l'année dernière, selon les chiffres préliminaires publiés ce lundi. C'est pire que toutes les estimations compilées par Bloomberg auprès des analystes - la médiane était une baisse de 10,5%. "Ce communiqué souligne à quel point l'économie israélienne a été affectée par le conflit, en particulier du côté des activités privées", ont déclaré des économistes de Goldman Sachs dans un rapport...

Même si la guerre a brisé la dynamique de l'économie sur le dernier trimestre, le PIB a tout de même augmenté de 2% sur l'ensemble de l'année, ce qui correspond aux projections du département de recherche de la banque centrale. L'estimation de croissance de la Banque d'Israël pour 2024 est la même, à 2%, tandis que le ministère des Finances table sur +1,6%...

"Ondes de choc"

Il s'agit du premier bilan officiel concernant l'impact de la guerre sur le PIB et l'ampleur des perturbations qui ont déchiré une économie de 520 milliards de dollars dans la foulée des attaques du Hamas le 7 octobre... En plus de l'appel des réservistes (soit 8% de la main d'oeuvre du pays), le conflit a conduit à des restrictions comparables aux fermetures imposées pendant la pandémie de Covid-19, provoquant un crash soudain de l'industrie manufacturière, bouleversant la consommation et vidant brièvement les écoles, les bureaux et les chantiers de construction...

Bloomberg rappelle que le choc économique provoquée par la guerre a été encore bien plus dévastateur dans les territoires palestiniens, s'ajoutant à la crise humanitaire qui se déroule à Gaza.

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que l'enclave méditerranéenne avait connu "un effondrement presque complet de son activité" au quatrième trimestre, estimant que le PIB cumulé de Gaza et de la Cisjordanie avait plongé de 6% en 2023.