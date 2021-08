La crise sanitaire a fait bondir l'absentéisme au travail

Plus d'un salarié sur trois a déposé un arrêt, surtout pendant le premier confinement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le taux d'absentéisme des salariés français a connu une nette augmentation l'an dernier, surtout pendant le premier confinement. Le taux d'absentéisme était de l'ordre de 5,04% en 2020, en hausse de 20% par rapport à 2019, selon une étude de Gras Savoye Willis Towers Watson.

Selon la société de courtage d'assurance, 34% des salariés ont posé au moins un arrêt, avec une durée annuelle d'absence moyenne de 54 jours. "Il semblerait que le dispositif d'indemnisation des arrêts dérogatoires pour motifs d'enfants non scolarisés, de personnes vulnérables ou encore de proches de personnes vulnérables, mis en place durant la crise sanitaire soit un facteur prépondérant de l'augmentation des arrêts maladie (+ 25% en 2020)", expliquent les auteurs de l'étude.

En majorité des arrêts de moins de trois mois

Les arrêts de plus d'une semaine et de moins de trois mois représentent 61% du nombre total en 2020 contre 52% en 2019, conséquence en partie des arrêts dérogatoires lors du premier confinement. La bascule de ces arrêts dérogatoires en activité partielle au 1er mai a ramené l'absentéisme à un niveau "normal", en hausse par rapport à celui de 2019.

Le taux d'absentéisme s'élève à 4,52% chez les hommes alors qu'il est de 6,08 % chez les femmes. Entre 2019 et 2020, l'absentéisme a augmenté de 23% chez les hommes (+17% chez les femmes). Quel que soit le genre, le taux d'absentéisme est en hausse de 40% depuis 2016.

Les plus de 50 ans davantage touchés

Les salariés de plus de plus de 50 ans sont les plus impactés avec un taux d'absentéisme s'élevant à 7,07% en 2020 (alors qu'il était de 6,03%). Viennent ensuite les salariés âgés entre 40 et 49 ans (5,1%) puis ceux âgés entre 30 et 39 ans (4,11%). Pour ces derniers, l'absentéisme s'est dégradé de manière très significative +24%. Les salariés de moins de 30 ans, dont le taux d'absentéisme est plus faible, ont été également affectés, avec un taux moyen d'absentéisme de 2,48%, en hausse significative de +19% en 2020.

Pénibilité

Les non-cadres ont été deux fois plus impactés que les cadres par la crise sanitaire. "Du fait de la pénibilité de certaines professions et de l'impossibilité de télétravailler à domicile, l'on constate une augmentation de l'absentéisme de +24% chez les non-cadres entre 2019 et 2020. Ce taux est de 12% chez les cadres pour la même période", peut-on lire dans le rapport.

Les secteurs qui connaissent les plus forts taux d'absentéisme sont la santé (9,59 % en 2020, soit une augmentation de +26%), ainsi que le transport et la logistique (7,97%, +32%), une tendance déjà présente en 2019. Le secteur des hôtels, cafés, et restaurants est le seul en baisse (5,01% vs 5,19% en 2019). Cela s'explique par la fermeture obligatoire des établissements liée au contexte sanitaire. Les secteurs des services et de la communication & des technologies de l'information ont été les moins impactés par l'absentéisme augmentation de l'absentéisme de l'ordre de +12%).