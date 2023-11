"La crise inflationniste est derrière nous", affirme Bruno Le Maire

"Aujourd'hui, l'inflation vient de repasser à 4%, et elle devrait retomber à 2,6% en 2024", a indiqué le ministre de l'Economie.

(Boursier.com) — Alors que députés et sénateurs ont trouvé un accord lundi sur le calendrier de l'avancement des négociations commerciales entre supermarchés et industriels pour 2024 lors d'une commission mixte paritaire sur le projet de loi portant sur les mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a assuré ce mardi que la France est sortie de la crise inflationniste, défendant la politique économique de la France et de l'Union européenne.

"Oui, la crise inflationniste est derrière nous, je le confirme. Nous avons une crise inflationniste qui a démarré fin 2021, qui a ensuite explosé avec la guerre en Ukraine. On a atteint des niveaux d'inflation de plus de 6%. Aujourd'hui, l'inflation vient de repasser à 4%, et elle devrait retomber à 2,6% en 2024", a expliqué le locataire de Bercy sur 'BFMTV/RMC'.

"Nous avons réussi à sortir de cette crise inflationniste en deux années, là où dans les années 70 il avait fallu 10 ans, donc nos politiques économiques, françaises et européennes, ont été efficaces", s'est félicité Bruno Le Maire. "Là où le niveau des prix a été le plus bas en Europe, c'est en France", a-t-il ajouté, saluant les "décisions prises par le président de la République, par le gouvernement, pour amortir le choc inflationniste". Il a notamment cité le bouclier tarifaire sur le prix du gaz et de l'électricité.

"Il y aura des prix qui vont baisser et qui baisseront plus tôt"

"Malgré tout, cela reste difficile pour beaucoup de nos compatriotes : les prix alimentaires continuent à rester élevés. Il y a encore une inflation sur les produits alimentaires, même si elle ralentit, elle est freinée, comme je l'avais promis", a tout de même admis le ministre.

Revenant sur l'adoption du projet de loi par le Sénat qui avance les négociations commerciales entre supermarchés et industriels de près d'un mois, Bruno Le Maire dit n'avoir "aucun doute sur le fait qu'au bout de cette négociation, il y aura des prix qui vont baisser et qui baisseront plus tôt". "La baisse des prix de gros sur le blé ou sur l'huile pourra être répercutée plus tôt sur les prix alimentaires", a-t-il estimé, assurant que tous les efforts sont faits "pour faire baisser les prix le plus vite possible pour le consommateur".

Cependant, le ministre de l'Economie a réaffirmé qu'un retour "aux prix d'avant" n'était pas envisageable. "On ne va pas revenir aux niveaux d'avant la crise inflationniste parce qu'entre 2021 et 2023, vous avez les prix de production, les coûts de l'énergie et les salaires qui ont augmenté et ça se répercute forcément sur les prix que vous avez en rayons", a-t-il souligné.