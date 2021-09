La crise du Covid-19 a coûté entre 170 et 200 milliards d'euros à l'Etat

La pandémie a coûté plus de 70 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles en 2020 et plus de 70 milliards de dépenses en 2021, a détaillé le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

(Boursier.com) — Combien a coûté le Covid-19 à la France ? Entre les dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes, "on est entre 170 et 200 milliards d'euros liés à la crise Covid" sur 2020 et 2021, a indiqué le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt interrogé dimanche sur la chaîne 'CNews'.

"Le Covid a coûté cher", a-t-il estimé, avant de détailler : "il a coûté plus de 70 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles en 2020, et plus de 70 milliards de dépenses en 2021". "C'est aussi des pertes de recettes, car l'activité économique s'est arrêtée", avec un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards d'euros, a-t-il poursuivi.

"La dette Covid est autour de 165 milliards d'euros, mais cela s'est surtout traduit par un déficit important de plus de 9% en 2020 et de 8,4% en 2021", a également précisé le ministre.

"La traduction et la conséquence de la politique du 'quoiqu'il en coûte'"

"C'est la traduction et la conséquence de la politique du 'quoiqu'il en coûte' qui est une bonne politique, puisqu'elle a permis par des aides massives de sauver les entreprises et d'accompagner les Français", a affirmé Olivier Dussopt.

Par ailleurs, le ministre des Comptes publics estime que s'il n'y a pas "d'accident sanitaire en 2022", le déficit qui était à plus de 9% en 2020 pourrait être ramené "à moins de 5%". "Ce qui est une marche vers la normalisation", a-t-il souligné.

Une provision de 5 milliards d'euros

"Nous avons d'ores et déjà prévu avec Olivier Véran [le ministre de la Santé] une provision de 5 milliards d'euros dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale... L'objectif, c'est que les hôpitaux puissent s'appuyer là-dessus", a-t-il indiqué.

Pour rappel, le gouvernement avait présenté mercredi dernier son projet de budget pour 2022 et s'était engagé à amortir la dette liée à la crise Covid, estimée ainsi à 165 milliards d'euros, sur 20 ans, jusqu'en 2042.