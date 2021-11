La crise climatique fait émerger de nouveaux influenceurs de la GreenTech

Selon la nouvelle Tyto Tech 500 Power List...

(Boursier.com) — Tyto , agence européenne de relations publiques, publie sa cinquième édition de la Tyto Tech 500 Power List, révélant les personnalités les plus influentes dans le secteur de la Tech en France, au Royaume-Uni, et en l'Allemagne. La Tyto Tech 500 Power List est la seule étude d'influence objective basée sur les données du secteur technologique européen, qui montre l'influence croissante des GreenTech et des responsables gouvernementaux sur le secteur...

Alors que la COP26 est derrière nous, le rapport révèle que la présence des influenceurs GreenTech a augmenté pour la deuxième année consécutive, reflétant la préoccupation croissante du grand public pour l'environnement. La GreenTech s'est hissée à la quatrième position parmi les 17 secteurs technologiques analysés. Seulement 2 influenceurs figuraient dans la liste en 2020, contre 32 cette année dans le classement du Top 500 français.

En outre, l'Enterprise Tech (18,4%) se dresse en tête des secteurs de la liste française, suivie du General (13,6%), de la FinTech (9,4%), de l'IA & Data Science (6,6%) et de la BioTech (6,6%).

Influenceurs BioTech et HealthTech en hausse

La liste de cette année se distingue également par l'augmentation du nombre d'influenceurs BioTech et HealthTech, traduisant ainsi l'impact de la pandémie de la Covid-19 et le déploiement des vaccins dans tout le pays.

En France, le nombre d'influenceurs BioTech a plus que doublé (+120%) et les influenceurs HealthTech sont passés de zéro à 20 dans le top 500 de cette année. En 2021, un influenceur sur 10 figurant dans la liste du Top 500 à travers le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France appartient à l'un de ces deux secteurs...

Par ailleurs, les journalistes représentent le deuxième type d'influenceurs le plus répandu dans le top 500 paneuropéen (28,6% du total). Ils constituent le troisième groupe d'influence en France (11,6%), avec 17 journalistes figurant dans le top 50 français.

Toutefois, le nombre de femmes influenceurs au sein de la liste reste faible : seulement 11,1% des influenceurs français dans le top 500 global sont de sexe féminin. Le Royaume-Uni enregistre la plus forte proportion féminine dans ce top 500 (24,2%), suivi de l'Allemagne qui compte 19,2% de femmes influentes...

Top 10 des influenceurs Tech français

Thomas Pesquet, Astronaute de l'Agence spatiale européenne

Xavier Niel, Fondateur d'Iliad

Stéphane Bancel, PDG de Moderna

Paul Hudson, PDG de Sanofi

Emmanuel Grenier, PDG de CDiscount

Gregori Pujol, Co-fondateur du Journal du Geek Manuel Dorne 'Korben', Fondateur de YesWeHack

Christophe Auffray, Journaliste TechMark Livingstone, Consultant en développement commercial chez Pistoia Alliance.