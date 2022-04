La CPME félicite Emmanuel Macron pour sa réélection

"Toute réforme d'ampleur ne peut se faire sans les PME"

(Boursier.com) — La CPME, première organisation patronale française en nombre d'adhérents, a félicité ce lundi Emmanuel Macron de sa réélection à la présidence de la République française. "Elle souhaite que ce quinquennat permette la poursuite des réformes annoncées, en particulier celle des retraites".

La Confédération des PME espère également que certains sujets "structurants", comme la réforme de la fonction publique et la remise à l'équilibre des finances publiques, quasiment absents de la campagne électorale, soient remis sur la pile des dossiers prioritaires.

La CPME rappelle que le tissu entrepreneurial français est constitué pour la très grande majorité, d'artisans, de TPE et de PME qui emploient plus de la moitié des salariés à travers tout le territoire national...

Réalité des entreprises

Toute réforme d'ampleur ne peut donc se faire sans les PME qui souhaitent par exemple être les moteurs des transitions numérique et écologique, ce qui ne sera possible que si celles-ci prennent en compte la réalité des entreprises...

"Outre les problèmes de pénuries de compétences, un grand nombre d'entre elles sont actuellement confrontées à des difficultés liées à l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, et aux difficultés d'approvisionnement qui freinent leur activité. Dans ce contexte, certaines questions sont prioritaires. Il en va ainsi de la durée actuelle de remboursement des prêts garantis par l'Etat (PGE) qui font peser un risque majeur sur les entreprises" conclut la Confédération des PME.