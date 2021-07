La Cour des comptes épingle la recherche sur le Covid en France

Les financements accordés à la recherche publique en France ont été nettement inférieurs à ceux de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, sans parler des Etats-Unis.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Cour des comptes publie ce jeudi un premier bilan relatif à l'effort financier consenti en faveur de la recherche publique dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Un audit rapide, réalisé en quatre mois, et qui porte sur la période allant du 1er janvier 2020 au 1er mars 2021.

Et les conclusions sont négatives. "Le volume total des ressources publiques mises en place en France est de l'ordre de 502 millions d'euros, ou 530 millions avec les crédits européens. Cet effort est moindre, dans l'absolu comme relativement, que celui consenti par d'autres pays européens aux moyens et au tissu scientifique comparables", peut-on lire dans un communiqué.

Bien loin des autres pays

En comparaison, les Etats-Unis ont mis sur la table... 9,63 milliards d'euros. L'Union européenne a dépensé 4,4 milliards, l'Allemagne 1,5 milliard et le Royaume-Uni 1,3 milliard. L'Allemagne, par exemple, "disposait de grands atouts, en premier lieu ses biotechs, les premières en Europe pour la maîtrise des vaccins ARNm (BioNtech, et Curevac en cours d'essais). Elle a résolument protégé l'effort de recherche de ses biotechs (injection de 1 milliard d'euros) contre les risques de prise de contrôle extra-européenne", rappelle la Cour.

Et les Sages enfoncent le clou, alors que les laboratoires français n'ont pas su mettre au point de vaccin. "Le regard comparatif rend plus saillantes les difficultés structurelles françaises, illustrées aux yeux de l'opinion publique par l'absence de conception d'un vaccin", peut-on lire dans leurs conclusions.

Pas à la hauteur des attentes

"En dépit des efforts particulièrement méritoires de tous les acteurs du système de recherche français, et malgré les qualités internationalement reconnues de nos chercheurs, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. L'éparpillement des initiatives et des financements, la difficile mise au point de priorités, l'impréparation à la prise de risque et les lourdeurs administratives ont contrarié la création d'un système de réponse cohérent et efficace", épinglent les auteurs du rapport.

Ainsi, "pas moins de 350 essais thérapeutiques et cliniques sont répertoriés dès juillet 2020. Selon de nombreux observateurs, ces essais se seraient neutralisés les uns les autres, en asséchant notamment le vivier et la disponibilité des patients volontaires pour se prêter aux tests. En outre, pour réunir des cohortes expérimentales en nombre suffisant de patients, le passage à l'échelle européenne n'a pas abouti, pour autant qu'il ait été recherché".

Pistes

L'audit met en évidence des défauts structurels et fait observer que ceux-ci pourraient être corrigés de trois manières : en organisant une gouvernance de gestion de crise et en désignant un chef de file, en donnant une priorité à la recherche fondamentale en biologie-santé et enfin en assurant un continuum entre recherche académique et industrie à l'instar de l'organisation de la recherche étrangère.