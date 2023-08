La Coupe du monde de rugby perturbée par une grève RATP ?

Les agents d'accueil de la RATP ont soumis un préavis de grève durant toute la durée de l'événement.

(Boursier.com) — Alors que la Coupe du monde de rugby doit débuter dans un peu plus d'un mois, une menace de grève place sur les transports en Île-de-France. Dénonçant les conditions de travail, les agents d'accueil en stations de la RATP ont déposé un préavis de grève durant toute la durée de l'événement, qui doit se tenir en France du 8 septembre au 28 octobre prochain...

"Alors que des salariés d'autres départements, comme MTS ou RER, toucheront une prime one-shot de 330 euros ainsi que des primes à l'acte quelle que soit la ligne de métro ou de RER, à SEM [Services et espaces multimodaux], il est en est tout autrement pour les agents", pointe dans un communiqué FO-RATP.

Les agents d'accueil craignent également de devoir gérer d'importants flux de visiteurs sans en avoir les moyens... "Les centaines de milliers de voyageurs supplémentaires à la charge normale vont-ils dormir, manger et resteront-ils cantonnés au Stade de France et dans la Fan Zone ? Evidemment que non... Tous les agents des gares et stations de tout le réseau, ainsi que leurs managers, auront à supporter la charge de cette population qui circulera", s'inquiètent-ils...

"Un test extrêmement important pour nos transports"

"Le département et l'entreprise ont une nouvelle fois montré leur mépris. Qu'ils se débrouillent avec leur Helpers [des volontaires mobilisés lorsque surviennent d'importantes difficultés impactant le réseau ferré, ndlr]. Il n'y a qu'une réponse au mépris, c'est la grève", a lancé le syndicat majoritaire au sein du département SEM.

En visite à la Gare du Nord jeudi, Clément Beaune, s'est de son côté voulu rassurant... "La Coupe du Monde de Rugby est déjà un test extrêmement important pour nos transports [dans la perspective des JO qui auront lieu l'été prochain] et pour notre sécurité", a estimé le ministre délégué aux Transports, cité par 'France Bleu Paris'.

"Ce sont 500.000 voyageurs, qui vont venir des îles britanniques, ce sont les premières nationalités à visiter notre pays à cette occasion donc il faut que nous soyons à la hauteur du rendez-vous", a-t-il espéré depuis le quai des Eurostar... Clément Beaune a indiqué que la police aux frontières bénéficiera d'un renforcement des effectifs, avec une augmentation d'environ 50 postes, afin d'assurer des contrôles plus fluides et rapides.