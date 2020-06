La cote de Trump en chute libre à cause de sa gestion du coronavirus

Le président américain a suggéré de diminuer le nombre de tests aux Etats-Unis, alors que les cas de contaminations accélèrent. Les Américains semblent désapprouver la méthode.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise du coronavirus donne un sévère coup de canif à la cote de Donald Trump... A peine un peu plus d'un tiers des Américains approuvent la gestion de la crise du coronavirus par le président américain, selon un sondage Reuters-Ipsos paru mercredi, alors que l'épidémie a fait plus de 120.000 morts aux Etats-Unis et que les contaminations accélèrent dans plusieurs régions du pays.

Selon ce sondage, effectué les 22 et 23 juin, 37% des Américains approuvent la manière avec laquelle le président républicain a réagi à la pandémie, soit le score le plus bas depuis que Reuters-Ipsos a commencé à poser la question, début mars. Ils sont à l'inverse 58% à désapprouver sa gestion.

Trump suggère de faire moins de tests

Lors d'un meeting de campagne à Tulsa dans l'Oklahoma, le premier depuis début mars, le locataire de la Maison blanche a déclaré samedi dernier en référence à la pandémie: "Quand vous faites des tests (...), vous allez (...) trouver plus de cas. "J'ai donc dit à mes collaborateurs: 'Ralentissez les tests, s'il vous plaît'."

Le nombre de nouveaux cas de contamination, à l'échelle nationale, a augmenté de 25% sur les sept derniers jours, avec notamment une poussée dans le Texas, l'Arizona et en Floride, où les gestes barrières sont moins respectées.

Joe Biden creuse l'écart

Donald Trump, qui a mis du temps à reconnaître la gravité de la pandémie, est devancé de dix points par Joe Biden, le très probable futur candidat démocrate, dans les derniers sondages en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre.