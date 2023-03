La consommation en Chine repart à grande vitesse, les entreprises en profitent !

Cosmétiques, luxe et même préservatifs... La fin des restrictions décidée par Pékin se fait sentir, avec des ventes qui repartent en hausse pour les grandes entreprises mondiales.

(Boursier.com) — Les plus grandes entreprises mondiales de biens de consommation et de luxe ont vu leurs ventes augmenter en Chine depuis que Pékin a mis fin aux restrictions strictes de COVID-19, qu'ils s'agisse des cosmétiques ou même des préservatifs... La preuve que la deuxième économie mondiale se redresse à grande vitesse après la pandémie, selon un dernier décompte de Reuters.

L'agence de presse a noté des commentaires optimistes ces derniers jours de grands groupes comme le fabricant des cosmétiques Nivea Beiersdorf, de Moncler ou de Puma, alors que des données publiées mercredi ont montré que l'activité manufacturière en Chine avait progressé à son rythme le plus rapide en dix ans au mois de février...

Signes de reprise

Le directeur général de Beiersdorf, Vincent Warnery, a déclaré que sa société observait les premiers signes de reprise en Chine. "Après un mois de janvier très volatil, avec un trafic toujours fortement impacté par la publication des restrictions COVID en décembre, nous constatons un net redressement des ventes au détail depuis février", a-t-il dit lors d'un point de presse pour les analystes.

Même son de cloche chez Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, ou Reckitt Benckiser, le fabricant des préservatifs Durex. Tous observent une reprise de leur activité dans le pays.

Hausse des prix

Ces commentaires optimistes font écho à ceux d'autres dirigeants pendant la saison des résultats financiers, en particulier du côté des marques de luxe qui misent sur un fort rebond alimenté par les acheteurs chinois. Des entreprises américaines haut de gamme, dont Tapestry, le fabricant de sacs à main Coach, et Ralph Lauren ont déclaré le mois dernier que la demande avait commencé à augmenter en Chine.

Les plus grandes marques de luxe en profitent même pour vendre plus cher : Reuters a annoncé en février que Louis Vuitton, la plus grande marque de mode de LVMH, devrait augmenter ses prix en Chine jusqu'à 20%. Le secteur profite d'une explosion de la demande, alimentée par les économies réalisées par les consommateurs lors des confinements liés à la pandémie de COVID-19...