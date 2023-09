La consommation des ménages a reculé en août

Moins d'achats de vêtements, de parfums mais aussi de nourriture, selon l'Insee.

(Boursier.com) — Les dépenses de consommation des ménages français en biens ont reculé de 0,5% en août, après une progression de 0,4% (révisée) en juillet, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Les dépenses de consommation des ménages diminuent pour les trois grands types de biens : les biens fabriqués (-0,5%), l'alimentaire (-0,5%) et l'énergie (-0,6%), dit l'Insee.

L'augmentation des achats de matériels de transport (+2,5%), notamment de voitures neuves et de véhicules de démonstration, a été contrebalancée par le repli des dépenses en biens d'équipement du logement (-4,2% après +6,1% en juillet 2023), en particulier pour les ordinateurs, les meubles et les appareils ménagers.

Moins de vêtements

Les dépenses en habillement-textile ont nettement reculé (-2,3% après +0,1% en juillet 2023). Cette baisse s'explique à la fois par un nouveau repli des achats de chaussures et cuir, et par la diminution des dépenses en habillement et en textile.

La baisse des achats de biens de bricolage et de parfums a par ailleurs entraîné en baisse la consommation des autres biens fabriqués (-0,2% après +0,3% en juillet 2023).

Enfin, la consommation alimentaire des ménages a diminué de nouveau (-0,5% après -0,9% en juillet 2023). Les achats de produits agroalimentaires ont reculé, tout comme ceux de produits agricoles, et la consommation de tabac se replie.