La consommation d'électricité au plus bas depuis 10 ans en France

(Boursier.com) — L'information peut surprendre : la consommation d'électricité en France a atteint l'an dernier un niveau plancher depuis 10 ans ! Explications : un hiver particulièrement doux, mais aussi l'effet des mesures fiscales visant à accroître l'efficacité énergétique qui ne cesse de s'améliorer chez les particuliers comme les professionnels, sans oublier la transition croissante de l'économie vers le secteur des services, souligne RTE.

D'après les données publiées par la filiale de transport d'électricité d'EDF, la consommation électrique française, corrigée des aléas météorologiques, s'est établie à seulement 473 terrawatt-heure (TWh) en 2019, soit une baisse de 0,5%...

La France est restée dans le même temps premier exportateur net d'électricité en 2019, a encore souligné RTE : Au total, elle a exporté 84 TWh à ses voisins et importé 28,3 TWh l'an dernier...

Le nucléaire en question

L'information tranche avec certaines idées reçues alimentées par la structure même de la production tricolore d'électricité très dépendante du nucléaire. Ainsi, paradoxalement, la France aurait même frôlé à plusieurs reprises le black-out l'année dernière... Pour empêcher une panne de grande ampleur, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) avait même été dans l'obligation de débrancher en urgence 21 sites de production industriels le 7 octobre dernier.

RTE avait ainsi utilisé le dispositif d"interruptibilité" mis en place par la loi NOME en 2011 et qui permet de contribuer à gérer des situations critiques d'exploitation. Il a été mis en place "après le gigantesque black-out européen de 2006 et il prouve aujourd'hui encore son efficacité lorsque le réseau est menacé", avait expliqué Nicolas de Warren, président de l'association Uniden.

C'était la deuxième fois que ce dispositif d'urgence a dû être mobilisé. Il avait déjà permis d'éviter une panne d'électricité un peu plus tôt dans l'année, le 10 janvier 2019...

Un réacteur d'EDF en cause...

Deux causes avaient été identifiées à cette occasion : l'arrêt accidentel de la production d'un réacteur d'EDF dans sa centrale de Gravelines (Nord) et la baisse de fréquence sur le réseau au niveau européen. "L'indisponibilité à Gravelines a fait chuter la fréquence sur le réseau français à un moment critique car en fin de journée, on observe traditionnellement une baisse de la consommation", avait expliqué RTE.

Pour sa part, le fournisseur historique d'électricité en France avait précisé que l'arrêt était lié à une turbine qui a été déconnectée du réseau. "L'unité de production a été déconnectée afin de réaliser une opération de maintenance sur le circuit secondaire, situé en partie non nucléaire de l'installation".

Aucun risque de "black-out" selon RTE

Toutefois, même si une vingtaine de sites industriels gros consommateurs d'électricité se sont effectivement retrouvé privés de courant pendant une quelques minutes en octobre dernier, RTE avait tenu à rassurer : "La mesure d'interruptibilité a permis d'assurer la sécurité du réseau, elle fait partie de nos leviers techniques pour agir... On était très loin du black-out !", avait relativisé le gestionnaire, ajoutant qu'il a l'habitude de ce type d'événements et dispose d'une "palette d'outils" pour y faire face.

"Avec la montée en puissance des interconnexions électriques en Europe et des énergies renouvelables intermittentes comme les éoliennes, ce genre d'événement risque de se reproduire plus fréquemment" avait estimé pour sa part Nicolas de Warren, président de l'association Uniden, nettement moins optimiste...