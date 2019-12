La confiance des dirigeants de PME et ETI dans leur entreprise résiste à tous les aléas !

La confiance des dirigeants de PME et ETI dans leur entreprise résiste à tous les aléas !









Malgré une chute drastique de la confiance dans l'économie française et mondiale

(Boursier.com) — Selon les résultats du 92e Observatoire Banque Palatine des PME-ETI de ce mois de décembre 2019, la confiance des dirigeants de PME et ETI dans leur entreprise résiste bien ! La confiance des dirigeants d'ETI et PME dans leur entreprise résiste au climat social tendu et à la guerre commerciale. Cet optimisme pourrait déboucher sur une nouvelle dynamique d'investissements en 2020 et bénéficier à l'ensemble de l'économie française ", commente Christine Jacglin, directrice générale de la Banque Palatine.

Alors que les conflits sociaux et les tensions internationales se poursuivent, la confiance des dirigeants dans leur entreprise s'améliore...

La confiance des dirigeants de PME et ETI dans l'activité de leur entreprise continue son envolée quasi-ininterrompue depuis janvier, pour atteindre 85% (+2 points par rapport à novembre ; +8 points par rapport à janvier), malgré une conjoncture tumultueuse. Ils sont 15% à envisager des embauches au cours des 6 prochains mois. 83% anticipent une croissance ou une stabilité de leur chiffre d'affaires cette année.

Les dirigeants semblent à nouveau avoir une vision plus claire des projets d'investissement : 69% estiment la situation actuelle de leur entreprise propice aux investissements.

En revanche, ils se montrent de plus en plus inquiets quant aux perspectives économiques. En un mois, leur confiance dans l'économie française chute de 16 points à 61% et dans l'économie mondiale - de 13 points à 52%, son plus bas niveau depuis la dernière élection présidentielle.

Enjeux environnementaux : 100% des ETI ont mené au moins une action en 2019 mais peu envisagent de rejoindre les mobilisations en faveur du climat...

De plus en plus d'entreprises françaises prennent la mesure des enjeux climatiques et environnementaux. 2 dirigeants de PME et ETI sur 3 interrogés affirment avoir mené des actions en 2019 pour améliorer l'impact de l'activité de leur entreprise sur l'environnement. En moyenne, ils se concentrent sur 6 actions.

Parmi les exemples concrets les plus cités : la valorisation des déchets (85%), la sensibilisation des collaborateurs (82%) et la réduction des déchets (81%). En 2020, la majorité des entreprises prévoient de renforcer leurs exigences écologiques internes (77%) et vis-à-vis des fournisseurs (68%).

S'ils soutiennent à 72% les mobilisations en faveur de l'environnement, seulement 1/3 envisagent d'y prendre part...