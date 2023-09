La Commission européenne plus optimiste pour la croissance française

Elle table désormais sur une hausse du PIB de 1% cette année.

(Boursier.com) — L 'économise française devrait progresser de 1% en 2023, a indiqué lundi la Commission européenne dans ses dernières prévisions de croissance pour la zone euro, alors qu'elle prévoyait jusqu'ici une hausse de 0,7%. Cette nouvelle prévision est conforme à celle du gouvernement français.

L'économie de l'UE continue de croître, même si sa dynamique est réduite. Les prévisions révisent sa croissance à 0,8% en 2023, contre 1% dans les prévisions du printemps, et à 1,4% en 2024, contre 1,7%. Bruxelles table également sur une baisse de la croissance dans la zone euro à 0,8% en 2023 (contre 1,1%) et à 1,3% en 2024 (contre 1,6%).

L'inflation devrait continuer de reculer et l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) atteindrait 6,5% en 2023 (contre 6,7% anticipés au printemps) et 3,2% en 2024 (contre 3,1%) dans l'UE. Dans la zone euro, l'inflation devrait être de 5,6% en 2023 (contre 5,8%) et de 2,9% en 2024 (contre 2,8%).