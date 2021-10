La Commission de régulation de l'énergie annonce renforcer la surveillance des marchés de gros

La commission va concentrer ses moyens humains et techniques sur la surveillance des transactions et le comportement des acteurs...

(Boursier.com) — La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé dans un communiqué un renforcement de la surveillance des marchés de gros du gaz et de l'électricité, dans le contexte de la flambée actuelle des prix de l'énergie.

La CRE précise qu'elle va concentrer ses moyens humains et techniques sur la surveillance des transactions et le comportement des acteurs et rappelle qu'elle "ouvrira systématiquement des enquêtes en cas de suspicions d'abus de marché, pouvant conduire à des sanctions financières".

Des records en Europe

Les prix du gaz en Europe ont plus que quadruplé depuis le début de l'année 2021, atteignant des record historiques ces derniers jours. Ils sont ainsi passés de 19,12 euros par megawattheure à 83,70$ vendredi 8 octobre pour le cours européen de référence, le TTF néerlandais, qui a même dépassé brièvement les... 160$ le 6 octobre en séance, avant de retomber.

De son côté, le coût de l'électricité sur le marché européen de gros a été multiplié par deux depuis le début de l'année 2021. Il est directement lié à celui du gaz, qui est le référent des marchés de gros d'électricité en Europe...

De nouvelles mesures bientôt sur la table ?

Le gouvernement va bientôt proposer de nouvelles mesures pour soulager les ménages français, a déclaré ce jeudi Emmanuel Macron. Dans ce contexte "il y a une action de court terme (...) d'accompagnement des ménages", a déclaré le chef de l'Etat en marge d'un déplacement en Seine-Saint-Denis sur les chantiers des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.