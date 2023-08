La Chine veut encadrer la reconnaissance faciale pour éviter les abus...

Cette technologie est utilisée à tout bout de champ dans le pays, ce qui suscite la crainte de la population mais aussi des autorités de régulation.

(Boursier.com) — La reconnaissance faciale bientôt contrôlée en Chine ? Dans le pays, des inquiétudes ont été souvent exprimées concernant son utilisation excessive et l'autorité de régulation de l'espace numérique a annoncé mardi avoir publié un projet de réglementation afin d'encadrer cette technologie.

L'identification biométrique, et la reconnaissance faciale en particulier, s'est largement répandue en Chine. En 2020, la presse locale rapportait que la reconnaissance faciale était utilisée pour activer les distributeurs de papier hygiénique dans les toilettes publiques, ce qui a suscité à l'époque des craintes au sein de la population et des autorités de régulation.

Selon le 'South China Morning Post', de nombreux tribunaux chinois et gouvernements locaux ont depuis infligé des amendes à des entreprises pour utilisation abusive de la reconnaissance faciale. Mais la situation est ambigüe : des entreprises auraient aussi aidé les autorités chinoises à utiliser la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pour cibler la minorité musulmane ouïghoure dans le pays, rapporte la chaîne CNBC.

Seulement avec un but précis

L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a déclaré que l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale ne peut se faire qu'avec un but précis et en cas de nécessité suffisante, et à condition de respecter des mesures de protection strictes.

L'utilisation de cette technologie nécessitera également le consentement de l'individu, a déclaré la CAC dans un communiqué. Elle ajoute que les solutions d'identification non biométriques devront être privilégiées par rapport à la reconnaissance faciale dans les cas où les deux méthodes ont la même efficacité...

Pas d'identification dans les chambres d'hôtel !

Concrètement, le projet de règlement indique que les dispositifs de capture d'image et d'identification personnelle ne doivent pas être installés dans les chambres d'hôtel, les salles de bains publiques, les vestiaires, les toilettes et autres lieux susceptibles de porter atteinte à la vie privée d'autrui.

L'autorité de régulation ajoute que les dispositifs de capture d'images ne doivent être installés dans les lieux publics qu'à des fins de sécurité publique et être accompagnés de panneaux d'avertissement visibles...