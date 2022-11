Pékin garde le cap, malgré les nombreuses manifestations du week-end.

(Boursier.com) — Malgré la colère de la population, la Chine ne compte pas dévier de sa politique "zéro covid" et les autorités ont martelé lundi que leur "combat contre le Covid-19 serait une réussite", au lendemain de nombreuses manifestations dans le pays. La mobilisation semble avoir été importante, et même la plus forte depuis les émeutes pro-démocratie de 1989, selon des observateurs.

Des manifestations ont éclaté tôt dimanche matin à Shanghaï, alors que les habitants de nombreuses villes de Chine ont exprimé leur colère contre les longs confinements imposés par les autorités face au COVID-19. De nombreux Chinois se sont insurgés contre les autorités après qu'un incendie a fait dix morts jeudi dans un immeuble résidentiel d'Urumqi, la capitale régionale du Xinjiang.

Les autorités ont fait état d'un nombre de nouvelles infections journalières de 40.052, après 39.506 la veille, soit un niveau record pour le cinquième jour d'affilée. Les villes de Guangzhou et Chongqing, avec des milliers de cas, sont particulièrement affectées.

Colère

Alors que les autorités affirment que les occupants de l'immeuble avaient la possibilité de descendre par les escaliers, des vidéos montrant les efforts des pompiers partagées sur les réseaux sociaux chinois ont amené de nombreux utilisateurs à supposer que les habitants n'avaient pas eu le temps de fuir en raison du confinement en vigueur dans une partie du bâtiment.

A Shanghaï, des habitants se sont rassemblés samedi pour participer à une veillée, qui s'est transformée en manifestation aux premières heures de dimanche.

"Levez les confinements"

"Levez les confinements à Urumqi, levez les confinements dans le Xinjiang, levez les confinements dans toute la Chine!", pouvait-on entendre la foule crier dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Selon des témoins et des vidéos, de nombreuses personnes ont également crié: "A bas le Parti communiste chinois, à bas Xi Jinping, libérez Urumqi!" Un grand nombre de policiers observait les manifestants, essayant parfois de les disperser.

La Chine est aux prises avec une résurgence de l'épidémie de COVID-19 ce qui a poussé les autorités à ordonner des confinements et d'autres restrictions, alors que Pékin applique une politique de "zéro COVID".