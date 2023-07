La chanteuse Shakira à nouveau soupçonnée de fraude fiscale

Elle fait déjà l'objet de poursuites judiciaires en Espagne et devrait être jugée en fin d'année...

(Boursier.com) — Shakira va de nouveau faire l'objet d'une enquête pour des soupçons de fraude fiscale remontants à 2018, a annoncé jeudi un tribunal espagnol. Ce n'est pas une première pour la chanteuse colombienne, qui fait déjà l'objet de poursuites judiciaires en Espagne. Elle devrait être jugée fin 2023 dans une autre affaire concernant plus de 14,5 millions d'euros d'arriérés d'impôts dus entre 2012 et 2014. Le parquet demande plus de huit ans de prison contre la chanteuse de 46 ans.

Le tribunal d'Esplugues de Llobregat, près de Barcelone, qui a annoncé cette nouvelle enquête, n'a pas fourni d'autres détails dans sa déclaration de jeudi. "L'équipe juridique de la chanteuse ne fera aucun commentaire tant qu'elle n'aura pas été informée par les voies officielles et légales", a-t-elle déclaré dans un communiqué cité par l'agence de presse Reuters.

Conforme à la loi

Shakira Isabel Mebarak, qui a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde, habite désormais à Miami et devra être notifiée personnellement à sa nouvelle adresse. "Comme elle l'a déjà déclaré à de nombreuses reprises, Shakira affirme avoir toujours agi conformément à la loi et aux conseils des meilleurs experts fiscaux. Elle se concentre désormais sur sa vie artistique à Miami et est sereine et confiante dans le fait que ses affaires fiscales seront résolues favorablement", a ajouté son équipe juridique.