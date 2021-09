La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine lance la 2e édition du concours 'Jeunes talents de la CNCGP'

Le thème livré à la réflexion des étudiants cette année porte sur : " La transparence des rémunérations : l'information des clients ".

(Boursier.com) — La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) lance la deuxième édition du concours " Jeunes talents de la CNCGP ".

Cette initiative fait écho à la Semaine mondiale des investisseurs, l'événement international à vocation pédagogique soutenu en France par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui se tiendra du 4 au 10 octobre 2021. Le thème livré à la réflexion des étudiants cette année porte sur : " La transparence des rémunérations : l'information des clients ".

Sujet central

En abordant ce sujet central dans la relation entre un épargnant et son conseil, les futurs diplômés auront à traiter l'une des facettes qui composent ce métier, à savoir conseiller et accompagner au mieux les épargnants. Il est proposé aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau Master 2 (ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de 3ème cycle) de réaliser une vidéo en équipe (de deux à quatre participants).

Le jury, composé de représentants des autorités de tutelle, de journalistes de la presse économique et financière et d'administrateurs de la CNCGP, désignera les trois meilleures réalisations qui seront respectivement récompensées par la remise de prix de 2.000 euros, 1.500 euros et 1.000 euros.

Opportunité

Pour les étudiants, ce rendez-vous représente l'opportunité de rencontrer des experts du patrimoine, d'échanger avec eux et de bâtir les fondations d'un réseau professionnel qualifié. A cet effet, les curriculums vitae des étudiants seront mis en avant sur le site internet de la Chambre, sur la page " emploi " dédiée aux adhérents.

Cette nouvelle édition s'inscrit dans la dynamique du succès rencontré lors du premier rendez-vous auquel 119 étudiants, répartis en 40 équipes et représentant 22 établissements ont participé. Ils ont travaillé sur le thème "Un épargnant bien conseillé est un épargnant protégé : pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine de la CNCGP ?"

A cette occasion, les candidats ont mené des recherches appliquées pour découvrir le métier de conseil en gestion de patrimoine et son écosystème, assimiler les textes réglementaires, les méthodes de travail et la déontologie...